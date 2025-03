Saiba onde assistir ao primeiro eclipse lunar do ano em SP

Durante a observação, os telescópios estarão posicionados em dois locais. "Na atividade, um aponta para um aglomerado estrelar e outro para uma estrela dupla -a maioria delas está em grupo, a gente não as enxerga a olho nu. Mas, quando colocamos o telescópio, vemos que são duas ou mais juntas", explica.

Já no instituto, a programação começa às 23h. Participantes poderão observar a Lua e participar de uma oficina de cartas celestes, em que aprenderão como ler o céu por meio de um mapa.

Em seguida, será exibido o segundo episódio do documentário "Da Terra à Lua" (1998). A partir das 2h30, haverá uma projeção e uma transmissão do eclipse, acompanhada de bate-papo com profissionais do local.