Temporal: Mais de 300 árvores caíram; 64 mil estão sem luz; VÍDEO

Uma das árvores caiu sobre um táxi na avenida Senador Queiroz, na região da Sé, no centro, e matou o motorista do veículo, um homem de 43 anos. Outras duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O estado de saúde delas não foi informado.

No Arouche, um chichá (Sterculia chicha) com mais de 200 anos também não resistiu ao temporal. Nativa da mata atlântica, a árvore de 30 metros de altura tombou uma chuva com ventos na casa dos 61,6 km/h.

As aulas do campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie foram suspensas na noite de quarta e manhã desta quinta (13) por causa da chuva. Houve quedas de galhos de grande porte na universidade. As aulas do colégio também foram suspensas para todos os alunos.