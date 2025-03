Após uma semana, entenda o que se sabe sobre o caso Vitória

Dos três carros apreendidos desde o início das investigações (os outros sendo um Corsa branco e o Yaris), o Corolla é o único no qual foi achado sangue.

O veículo pertence a Maicol Antonio Sales dos Santos, único preso até agora, de forma temporária desde a tarde de sábado (8).

Corpo encontrado

A polícia encontrou na quarta (5) o corpo da adolescente numa área de mata. Ela estava sem roupas ?apenas com um sutiã na altura do pescoço?, com o cabelo raspado e degolada. As mãos estavam amarradas e apresentam indícios de que foram envolvidas em algum material plástico, a fim de evitar que material genético dos envolvidos no crime ficasse sob as unhas da jovem.