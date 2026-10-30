Estão abertas as inscrições para o Empretec, seminário empresarial que será realizado em Várzea Paulista de 23 a 27 de novembro. Com duração de cinco dias, o programa é voltado ao desenvolvimento do comportamento empreendedor e ao aprimoramento de habilidades para transformar ideias em resultados.

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e promovido no Brasil pelo Sebrae há mais de 30 anos, o Empretec é um seminário vivencial de alta performance destinado a empresários, sucessores de empresas familiares e pessoas que desejam empreender.

A metodologia tem foco comportamental e utiliza simulações práticas para desafiar os participantes a superar limites, aprimorar a tomada de decisões sob pressão e desenvolver competências que contribuam para o crescimento dos negócios.