Estão abertas as inscrições para o Empretec, seminário empresarial que será realizado em Várzea Paulista de 23 a 27 de novembro. Com duração de cinco dias, o programa é voltado ao desenvolvimento do comportamento empreendedor e ao aprimoramento de habilidades para transformar ideias em resultados.
Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e promovido no Brasil pelo Sebrae há mais de 30 anos, o Empretec é um seminário vivencial de alta performance destinado a empresários, sucessores de empresas familiares e pessoas que desejam empreender.
A metodologia tem foco comportamental e utiliza simulações práticas para desafiar os participantes a superar limites, aprimorar a tomada de decisões sob pressão e desenvolver competências que contribuam para o crescimento dos negócios.
Ao todo, serão 60 horas de imersão, com atividades das 8h às 17h30, baseadas nas dez Características do Comportamento Empreendedor (CCEs), desenvolvidas a partir dos estudos de David McClelland.
Ao concluir o seminário, os participantes poderão obter certificação reconhecida nacionalmente, desde que cumpram os requisitos de frequência mínima de 75% e conclusão das atividades propostas.
Inscrições
Os interessados podem se inscrever pelo formulário on-line: https://forms.cloud.microsoft/r/R2gHLWMNc5