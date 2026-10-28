O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que é necessário respeitar o resultado das urnas e seguir em frente após a eleição presidencial. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Estadão, após o senador Flávio Bolsonaro divulgar uma carta na qual se apresentou inicialmente como o “verdadeiro presidente eleito” do Brasil.

Na entrevista, Tarcísio disse compreender a indignação de Flávio e de parte da população, mas defendeu que o momento exige olhar para o futuro e respeitar o processo democrático.

“A eleição acabou e agora é preciso olhar para a frente. Entendo o sentimento de Flávio, entendo sua indignação e sua revolta, e esse sentimento é o de muitos brasileiros também. Mas o caminho é respeitar o resultado das urnas e seguir em frente”, declarou o governador ao Estadão.