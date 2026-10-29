A Secretaria Municipal de Educação (SME) abre, de 3 a 23 de novembro de 2026, as inscrições para os cursos gratuitos de Espanhol, Francês, Inglês e Italiano do Centro Municipal de Línguas Antônio Houaiss, em Jundiaí. As aulas têm previsão de início em fevereiro de 2027, com turmas presenciais e on-line, conforme a disponibilidade da unidade.
As inscrições devem ser realizadas por meio deste link. No momento do cadastro, o candidato deverá escolher o idioma e o período desejados. A inscrição não garante a vaga, que dependerá da disponibilidade no momento da matrícula e do resultado do processo de seleção, conforme os critérios estabelecidos em edital.
Para participar, é necessário ter, no mínimo, 14 anos até o encerramento das inscrições, morar em Jundiaí, ter concluído o Ensino Fundamental ou estar cursando o 9º ano, possuir dispositivo com acesso à internet e conhecimentos de informática para interações em plataforma digital, além de informar um endereço de e-mail válido e ativo. Alunos com cursos em andamento no Centro de Línguas não podem realizar nova inscrição.
Veja abaixo os dias e horários previstos para os cursos de idiomas:
- ESPANHOL
- Segundas e quartas-feiras, das 9h15 às 10h45 – presencial;
- Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 21h – presencial;
- Terças e quintas-feiras, das 16h às 17h – on-line.
- ITALIANO
- Segundas e quartas-feiras, das 9h15 às 10h45 – presencial;
- Segundas e quartas-feiras, das 17h50 às 19h20 – presencial.
- FRANCÊS
- Terças e quintas-feiras, das 7h30 às 9h – presencial;
- Terças e quintas-feiras, das 11h às 12h – on-line;
- Terças e quintas-feiras, das 16h às 17h30 – presencial.
- INGLÊS
- Segundas e quartas-feiras, das 7h30 às 9h – presencial;
- Segundas e quartas-feiras, das 11h às 12h – on-line;
- Segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 15h30 – on-line;
- Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 21h – presencial;
- Terças e quintas-feiras, das 7h30 às 9h – presencial;
- Terças e quintas-feiras, das 14h20 às 15h50 –presencial;
- Terças e quintas-feiras, das 17h50 às 19h20 – presencial.
Distribuição das vagas
As vagas serão distribuídas em quatro categorias: 65% para candidatos que optarem pela modalidade de sorteio; 5% para Pessoas com Deficiência (PcD), mediante apresentação de laudo médico no ato da matrícula; 20% para classificação por renda, destinada a candidatos com renda mensal inferior a três salários mínimos (R$ 4.863); e 10% para servidores ativos da Secretaria Municipal de Educação.
Confira mais informações no edital publicado na Imprensa Oficial do Município, nesta quarta-feira (28), a partir da página 19.