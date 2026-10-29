29 de outubro de 2026
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Centro de Línguas abre inscrições para quatro cursos gratuitos

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Os cursos gratuitos são de Espanhol, Francês, Inglês e Italiano, com possibilidade de escolha entre turmas presenciais ou on-line
Os cursos gratuitos são de Espanhol, Francês, Inglês e Italiano, com possibilidade de escolha entre turmas presenciais ou on-line

A Secretaria Municipal de Educação (SME) abre, de 3 a 23 de novembro de 2026, as inscrições para os cursos gratuitos de Espanhol, Francês, Inglês e Italiano do Centro Municipal de Línguas Antônio Houaiss, em Jundiaí. As aulas têm previsão de início em fevereiro de 2027, com turmas presenciais e on-line, conforme a disponibilidade da unidade.

As inscrições devem ser realizadas por meio deste link. No momento do cadastro, o candidato deverá escolher o idioma e o período desejados. A inscrição não garante a vaga, que dependerá da disponibilidade no momento da matrícula e do resultado do processo de seleção, conforme os critérios estabelecidos em edital.

Para participar, é necessário ter, no mínimo, 14 anos até o encerramento das inscrições, morar em Jundiaí, ter concluído o Ensino Fundamental ou estar cursando o 9º ano, possuir dispositivo com acesso à internet e conhecimentos de informática para interações em plataforma digital, além de informar um endereço de e-mail válido e ativo. Alunos com cursos em andamento no Centro de Línguas não podem realizar nova inscrição.

Veja abaixo os dias e horários previstos para os cursos de idiomas:

  • ESPANHOL
    - Segundas e quartas-feiras, das 9h15 às 10h45 – presencial;
    - Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 21h – presencial;
    - Terças e quintas-feiras, das 16h às 17h – on-line.
  • ITALIANO
    - Segundas e quartas-feiras, das 9h15 às 10h45 – presencial;
    - Segundas e quartas-feiras, das 17h50 às 19h20 – presencial.
  • FRANCÊS
    - Terças e quintas-feiras, das 7h30 às 9h – presencial;
    - Terças e quintas-feiras, das 11h às 12h – on-line;
    - Terças e quintas-feiras, das 16h às 17h30 – presencial.
  • INGLÊS
    - Segundas e quartas-feiras, das 7h30 às 9h – presencial;
    - Segundas e quartas-feiras, das 11h às 12h – on-line;
    - Segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 15h30 – on-line;
    - Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 21h – presencial;
    - Terças e quintas-feiras, das 7h30 às 9h – presencial;
    - Terças e quintas-feiras, das 14h20 às 15h50 –presencial;
    - Terças e quintas-feiras, das 17h50 às 19h20 – presencial.

Distribuição das vagas

As vagas serão distribuídas em quatro categorias: 65% para candidatos que optarem pela modalidade de sorteio; 5% para Pessoas com Deficiência (PcD), mediante apresentação de laudo médico no ato da matrícula; 20% para classificação por renda, destinada a candidatos com renda mensal inferior a três salários mínimos (R$ 4.863); e 10% para servidores ativos da Secretaria Municipal de Educação.

Confira mais informações no edital publicado na Imprensa Oficial do Município, nesta quarta-feira (28), a partir da página 19.

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