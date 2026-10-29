A Secretaria Municipal de Educação (SME) abre, de 3 a 23 de novembro de 2026, as inscrições para os cursos gratuitos de Espanhol, Francês, Inglês e Italiano do Centro Municipal de Línguas Antônio Houaiss, em Jundiaí. As aulas têm previsão de início em fevereiro de 2027, com turmas presenciais e on-line, conforme a disponibilidade da unidade.

As inscrições devem ser realizadas por meio deste link. No momento do cadastro, o candidato deverá escolher o idioma e o período desejados. A inscrição não garante a vaga, que dependerá da disponibilidade no momento da matrícula e do resultado do processo de seleção, conforme os critérios estabelecidos em edital.

Para participar, é necessário ter, no mínimo, 14 anos até o encerramento das inscrições, morar em Jundiaí, ter concluído o Ensino Fundamental ou estar cursando o 9º ano, possuir dispositivo com acesso à internet e conhecimentos de informática para interações em plataforma digital, além de informar um endereço de e-mail válido e ativo. Alunos com cursos em andamento no Centro de Línguas não podem realizar nova inscrição.