30 de outubro de 2026
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TRADIÇÃO E CULTURA

Itupeva elege nova Corte da Expo Uva 2026/2027

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Itupeva
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Corte da Expo Uva. Nathaly Isabely Fonseca Ramalho conquistou o título de Rainha, enquanto Michelle Andrade foi eleita 1ª Princesa e Lorena de Carvalho Ferreira, 2ª Princesa
Corte da Expo Uva. Nathaly Isabely Fonseca Ramalho conquistou o título de Rainha, enquanto Michelle Andrade foi eleita 1ª Princesa e Lorena de Carvalho Ferreira, 2ª Princesa

O Cine Teatro de Itupeva recebeu, na noite desta quinta-feira (29), o 19º Concurso da Corte da Expo Uva de Itupeva 2026/2027. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, o evento reuniu 14 candidatas, familiares, torcidas e público em uma noite marcada pela valorização da cultura local, das tradições rurais e da história da produção de uvas no município.

Ao final das apresentações e da avaliação dos jurados, foram anunciadas as integrantes da nova Corte da Expo Uva. Nathaly Isabely Fonseca Ramalho conquistou o título de Rainha, enquanto Michelle Andrade foi eleita 1ª Princesa e Lorena de Carvalho Ferreira, 2ª Princesa.

As vencedoras receberam faixas, coroas e buquês durante a cerimônia de premiação, além dos prêmios em dinheiro previstos no concurso: R$ 5 mil para a Rainha, R$ 3,5 mil para a 1ª Princesa e R$ 3 mil para a 2ª Princesa.

Emocionada com a conquista, a nova Rainha destacou a alegria de representar o município. “Para mim, é uma honra poder representar Itupeva, e isso é apenas o começo do que ainda está por vir”, declarou Nathaly.

O concurso integra as iniciativas de valorização das tradições de Itupeva, cuja história está diretamente ligada à viticultura. Desde a realização da primeira Festa da Uva, em 1967, o cultivo da fruta faz parte da identidade do município e representa o trabalho de gerações de produtores rurais.

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