O Cine Teatro de Itupeva recebeu, na noite desta quinta-feira (29), o 19º Concurso da Corte da Expo Uva de Itupeva 2026/2027. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, o evento reuniu 14 candidatas, familiares, torcidas e público em uma noite marcada pela valorização da cultura local, das tradições rurais e da história da produção de uvas no município.

Ao final das apresentações e da avaliação dos jurados, foram anunciadas as integrantes da nova Corte da Expo Uva. Nathaly Isabely Fonseca Ramalho conquistou o título de Rainha, enquanto Michelle Andrade foi eleita 1ª Princesa e Lorena de Carvalho Ferreira, 2ª Princesa.

As vencedoras receberam faixas, coroas e buquês durante a cerimônia de premiação, além dos prêmios em dinheiro previstos no concurso: R$ 5 mil para a Rainha, R$ 3,5 mil para a 1ª Princesa e R$ 3 mil para a 2ª Princesa.