Guardas municipais da equipe de Operações com Cães prenderam um homem no início da tarde desta sexta-feira (30), com mais de 1.500 porções de drogas diversas, em uma das 'biqueiras' do alto da rua Idalina Gonçalves Dias, antiga rua Bolívia, no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Com ele, também foram apreendidos R$ 1 mil.

Os GMs das viaturas 10269 e 10270 faziam patrulhamento, quando avistaram um homem vendendo drogas a um usuário. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito correu para uma viela, onde dispensou a sacola que carregava.

Os guardas desembarcaram e conseguiram alcançar o homem, que foi detido. Na sacola abandonada, foram encontradas mais de 1.500 porções de cocaína, crack e LSD, já embaladas para comercialização, além de dinheiro proveniente da venda de entorpecentes.