O homem suspeito de matar a namorada a facadas, na casa dela, em Cabreúva, no final da noite desta quinta-feira (29), foi preso por policiais militares do 11º Batalhão, na tarde desta sexta-feira (30), em uma autopeças/borracharia, na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Este foi o segundo caso de feminicídio cometido a facadas na região nesta semana (leia mais abaixo)
Segundo a PM, diante dos fortes indícios de autoria após o crime cometido na noite desta quinta-feira, equipes da corporação foram mobilizadas para localizar e prender o companheiro da vítima. Com o apoio do setor de inteligência da corporação, os policiais localizaram o suspeito em um estabelecimento comercial em Jundiaí.
Ele foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.
COMO FOI O CRIME
A vítima, de 44 anos foi morta a facadas dentro de casa, no Parque Santo Antônio, no Distrito do Jacaré, em Cabreúva. Era por volta da meia-noite quando a vítima, que morava em uma edícula, foi até a casa da frente, ferida e ensanguentada, para pedir ajuda. A proprietária do imóvel acionou o serviço de ambulância, que foi até o local para socorrê-la.
A mulher foi encaminhada em estado grave a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal. No local, os agentes colheram o depoimento de uma testemunha, que relatou que a vítima e o namorado costumavam passar algumas noites juntos. Segundo ela, o homem havia deixado o local pouco antes de a mulher pedir ajuda.
O outro caso desta semana
Um casal foi encontrado morto dentro de casa, no bairro Parque Industrial, em Jundiaí, no final da noite desta terça-feira (27). Segundo apuração policial, o homem teria matado a mulher e, em seguida, tirado a própria vida.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, após acionamento via 190. No local, os policiais entraram em contato com o solicitante, que relatou ter perdido o contato com a enteada e que ninguém respondia aos chamados no portão. Ele entrou na residência e encontrou a mulher e o companheiro dela feridos, aparentemente já sem vida. Havia muito sangue no local.
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. A equipe médica constatou os óbitos.
A Perícia Técnica também foi acionada e realizou os trabalhos de praxe.
Preliminarmente, a suspeita é de que o homem tenha matado a mulher e cometido suicídio em seguida.
O caso foi registrado como feminicídio e suicídio.