Um homem foi preso pela Força Tática do 11º Batalhão durante uma ação na Estrada Municipal do Varjão, no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. A ocorrência foi registrada após uma denúncia anônima informar que motocicletas de origem criminosa estariam armazenadas em um imóvel no bairro.
Durante patrulhamento, os policiais realizaram uma incursão em uma viela, para averiguar a denúncia. No local, encontraram a porta de uma residência entreaberta e visualizaram uma motocicleta Honda CG com placa suspeita.
Durante consulta, a equipe constatou que a placa pertencia, na verdade, a uma motocicleta Yamaha XT 600. Diante da irregularidade, os policiais realizaram uma vistoria no veículo e verificaram que as numerações do motor e do chassi haviam sido suprimidas.
Na sequência, durante buscas nos fundos do imóvel, os policiais localizaram uma segunda motocicleta, sem placa, sem motor e parcialmente desmontada.
O proprietário da residência compareceu ao local e assumiu ser dono dos dois veículos. Aos policiais, afirmou ter comprado a Honda CG vermelha por R$ 2 mil, após o vendedor informar que se tratava de uma motocicleta de leilão.
Ele também confessou ter colocado na CG a placa pertencente à Yamaha XT 600, com o objetivo de evitar abordagens policiais. Sobre a segunda motocicleta, alegou desconhecer sua procedência e disse que um amigo havia deixado o veículo no imóvel.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão por adulteração de sinal identificador automotor, crime previsto no artigo 311 do Código Penal.
O homem e as duas motocicletas foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.