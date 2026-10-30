Um homem foi preso pela Força Tática do 11º Batalhão durante uma ação na Estrada Municipal do Varjão, no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. A ocorrência foi registrada após uma denúncia anônima informar que motocicletas de origem criminosa estariam armazenadas em um imóvel no bairro.

Durante patrulhamento, os policiais realizaram uma incursão em uma viela, para averiguar a denúncia. No local, encontraram a porta de uma residência entreaberta e visualizaram uma motocicleta Honda CG com placa suspeita.

Durante consulta, a equipe constatou que a placa pertencia, na verdade, a uma motocicleta Yamaha XT 600. Diante da irregularidade, os policiais realizaram uma vistoria no veículo e verificaram que as numerações do motor e do chassi haviam sido suprimidas.