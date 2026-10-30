O Teatro do Sesc Jundiaí recebe, nesta sexta-feira, dia 30, a encenação de "Escola de Mulheres", clássico da dramaturgia mundial escrito por Molière em 1662. Com direção de Clara Carvalho, a montagem revisita a comédia icônica para debater temas contemporâneos como machismo, estruturas de poder e a autonomia de escolha das mulheres.
A trama acompanha Arnolfo, homem que decide criar a jovem Inês desde a infância na crença de que, ao mantê-la isolada e distante do conhecimento, poderá moldá-la para se tornar a esposa ideal no futuro. Seus planos de dominação, no entanto, entram em colapso quando a jovem se apaixona por Horácio, filho de um amigo próximo.
Entre equívocos, encontros e reviravoltas, a peça expõe as tentativas fúteis de controle exercidas por Arnolfo e os conflitos gerados por sua visão sobre o amor e a sociedade. A montagem dá destaque à força de Inês diante das estruturas que procuram determinar seu destino, utilizando a ironia do texto clássico para promover uma reflexão crítica sobre as dinâmicas de gênero.
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Ficha técnica
Texto: Molière
Direção: Clara Carvalho
Elenco: Ariell Cannal, Brian Penido Ross, Nando Medeiros, Carol Kufel, Nando Barbosa, Vera Espuny, Leandro Tadeu, Fulvio Filho e Marco Watanabe
Direção de Movimento: Guilherme Sant’Anna
Serviço
Espetáculo Escola de Mulheres
Sexta (30), às 20h
Teatro | 12 anos
Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 15 (Credencial Plena Sesc)
Duração: 90 minutos
Vendas presenciais nas bilheterias da rede Sesc e on-line pelo portal do Sesc SP