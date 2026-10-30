O Teatro do Sesc Jundiaí recebe, nesta sexta-feira, dia 30, a encenação de "Escola de Mulheres", clássico da dramaturgia mundial escrito por Molière em 1662. Com direção de Clara Carvalho, a montagem revisita a comédia icônica para debater temas contemporâneos como machismo, estruturas de poder e a autonomia de escolha das mulheres.

A trama acompanha Arnolfo, homem que decide criar a jovem Inês desde a infância na crença de que, ao mantê-la isolada e distante do conhecimento, poderá moldá-la para se tornar a esposa ideal no futuro. Seus planos de dominação, no entanto, entram em colapso quando a jovem se apaixona por Horácio, filho de um amigo próximo.