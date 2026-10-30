30 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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FEMINICÍDIO

Mulher é morta a facadas e o namorado é suspeito do crime

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O caso está sendo investigado pela DIG de Jundiaí
O caso está sendo investigado pela DIG de Jundiaí

Uma mulher de 44 anos foi morta a facadas dentro de casa no final da noite desta quinta-feira (29), no Parque Santo Antônio, no Distrito do Jacaré, em Cabreúva. O namorado dela é o principal suspeito do crime e está sendo investigado.

Era por volta da meia-noite quando a vítima, que morava em uma edícula, foi até a casa da frente, ferida e ensanguentada, para pedir ajuda. A proprietária do imóvel acionou o serviço de ambulância, que foi até o local para socorrê-la.

A mulher foi encaminhada em estado grave a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

APURAÇÃO PRELIMINAR

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal. No local, os agentes colheram o depoimento de uma testemunha, que relatou que a vítima e o namorado costumavam passar as noites juntos. Segundo ela, o homem havia deixado o local pouco antes de a mulher pedir ajuda.

A Perícia Técnica foi acionada, assim como a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí. Durante os trabalhos, foi recolhida uma faca que pode ter sido utilizada no crime.

Por ter sido a última pessoa vista com a vítima antes do ocorrido, o namorado é considerado o principal suspeito.

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