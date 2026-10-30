Uma mulher de 44 anos foi morta a facadas dentro de casa no final da noite desta quinta-feira (29), no Parque Santo Antônio, no Distrito do Jacaré, em Cabreúva. O namorado dela é o principal suspeito do crime e está sendo investigado.
Era por volta da meia-noite quando a vítima, que morava em uma edícula, foi até a casa da frente, ferida e ensanguentada, para pedir ajuda. A proprietária do imóvel acionou o serviço de ambulância, que foi até o local para socorrê-la.
A mulher foi encaminhada em estado grave a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
APURAÇÃO PRELIMINAR
A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal. No local, os agentes colheram o depoimento de uma testemunha, que relatou que a vítima e o namorado costumavam passar as noites juntos. Segundo ela, o homem havia deixado o local pouco antes de a mulher pedir ajuda.
A Perícia Técnica foi acionada, assim como a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí. Durante os trabalhos, foi recolhida uma faca que pode ter sido utilizada no crime.
Por ter sido a última pessoa vista com a vítima antes do ocorrido, o namorado é considerado o principal suspeito.