Criado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), o projeto Conversa na Calçada reúne moradores, especialmente os mais velhos, para compartilhar lembranças, experiências e relatos sobre os bairros onde vivem ou viveram. A iniciativa resgata a tradição das conversas nas calçadas, que durante gerações foram espaços de troca de histórias, costumes e acontecimentos da comunidade, mas perderam espaço no cotidiano ao longo do tempo.

A abertura oficial do projeto aconteceu na terça-feira (20), nos jardins do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão, com a participação de idosos que frequentam a UBS Central e uma apresentação musical. O encontro promoveu a convivência e a troca de experiências, aproximando os participantes da história do espaço e das memórias da cidade.

A proposta também aproxima a educação patrimonial dos moradores, valorizando a oralidade como fonte de conhecimento. A partir dos encontros, a equipe da secretaria busca identificar lembranças, lugares e experiências importantes para cada território, reconhecendo referências culturais que nem sempre estão registradas em livros ou documentos oficiais.