Jundiaí registrou 80 milímetros de chuva em 12 horas entre sábado (24) e domingo (25) segundo dados da Defesa Civil. Volume suficiente para ocasionar alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores e danos em imóveis e avenidas. Uma faixa da avenida Antônio Frederico Ozanan, próximo ao Maxi Shopping, foi comprometida pela erosão da margem do Rio Jundiaí e continua interditada, por enquanto sem previsão de liberação.
Segundo o Climatempo, Jundiaí deve ter tempo mais estável nesta terça-feira (27), com temperaturas entre 12°C e 22°C, sem previsão de chuva. Já na quarta-feira (28), o céu continua com muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas entre 14°C e 19°C.
A cheia do Rio Jundiaí provocou erosão na margem e danos à galeria de águas pluviais e aos interceptores de esgoto, comprometendo o pavimento. Equipes da DAE já estão no local realizando os trabalhos de recuperação, e a via só será liberada após avaliação técnica e confirmação de segurança para o tráfego.
Alagamentos
Os alagamentos atingiram a rua Secundino Veiga, no Centro, e a região do Champirra. Também houve deslizamento de terra na avenida Engenheiro Tasso Pinheiro, no Terra Nova, além de quedas de árvores em diferentes regiões. No Jardim Tamoio, uma família precisou deixar a residência após o destelhamento do imóvel.
Em 2026, os registros mais recentes de alagamentos em Jundiaí incluem a rua Secundino Veiga, no Centro, e a região do Champirra, atingidas pelas chuvas do fim de semana de 24 e 25 de outubro. A região da Unip e do Rio Jundiaí também exigiu atenção durante o temporal. Em fevereiro, a Prefeitura vistoriou pontos com histórico de alagamentos, incluindo a avenida Manoel Teixeira Cabral, no Jardim Planalto, a avenida Carlos Veiga, no Eloy Chaves, a avenida Beta, no Distrito Industrial, e a Rodovia Constâncio Cintra, no Mato Dentro.
Em anos anteriores, outros bairros também registraram alagamentos e inundações. Em dezembro de 2024, após uma chuva de 71 milímetros em três horas, houve ocorrências na Ponte São João, Jardim Sorocabana, Jardim Fepasa, Jardim Tamoio, Jardim da Fonte, Jardim Cica, Vila Liberdade, Jardim Novo Horizonte, Retiro e Vila Rio Branco.
Tragédia na chuva
Entre as ocorrências mais graves está a morte de duas meninas na noite de sábado após serem levadas pela correnteza em um clube. Uma delas foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. A segunda foi encontrada no córrego Bonifácio, a cerca de 250 metros do clube.
Em nota ao Jornal de Jundiaí (JJ), a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) informou que este ano foram realizadas intervenções em mais de 6 mil bocas de lobo, 1,5 mil serviços de hidrojateamento e a limpeza de 25 mil metros de canaletas. Também foram executados 68.250 metros de serviços de limpeza de córregos, incluindo desassoreamento e desobstrução.