Jundiaí registrou 80 milímetros de chuva em 12 horas entre sábado (24) e domingo (25) segundo dados da Defesa Civil. Volume suficiente para ocasionar alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores e danos em imóveis e avenidas. Uma faixa da avenida Antônio Frederico Ozanan, próximo ao Maxi Shopping, foi comprometida pela erosão da margem do Rio Jundiaí e continua interditada, por enquanto sem previsão de liberação.

Segundo o Climatempo, Jundiaí deve ter tempo mais estável nesta terça-feira (27), com temperaturas entre 12°C e 22°C, sem previsão de chuva. Já na quarta-feira (28), o céu continua com muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas entre 14°C e 19°C.

A cheia do Rio Jundiaí provocou erosão na margem e danos à galeria de águas pluviais e aos interceptores de esgoto, comprometendo o pavimento. Equipes da DAE já estão no local realizando os trabalhos de recuperação, e a via só será liberada após avaliação técnica e confirmação de segurança para o tráfego.