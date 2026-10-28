Celebrado em 29 de outubro, o Dia Mundial do Ballet destaca a importância da dança na formação de crianças e jovens. Além da expressão artística, a prática contribui para o desenvolvimento da disciplina, da autoestima, da concentração e da confiança, ampliando as possibilidades de aprendizado e de construção de perspectivas para o futuro.
Em Campinas, o Instituto CPFL apoia o Projeto Cisne Negro, iniciativa que busca ampliar o acesso à formação artística. A proposta é oferecer oportunidades para que crianças e jovens desenvolvam habilidades, descubram talentos e tenham contato com a dança.
Um dos exemplos do impacto da iniciativa é a trajetória da professora Daniela Fortunato, que começou a estudar ballet aos 7 anos e, anos depois, retornou ao mesmo ambiente como professora, acompanhando a formação de novas gerações de bailarinos.
Daniela acumula mais de duas décadas de experiência na dança. Em 2005, ingressou na formação da Royal Academy of Dance, sendo aprovada nos exames Intermediate, Advanced Foundation e Advanced 1. Em 2020, concluiu a formação para professores por meio do Certificate in Ballet Teaching Studies (CBTS). Também é graduada em Educação Física pela Faculdade de Americana (FAM).
Durante sua trajetória, participou de cursos com profissionais como Áurea Hammerli, Boris Storojkov, Cecília Kerche, Laura Alonso e Toshie Kobayashi. Entre 2010 e 2015, estudou na Steps on Broadway, em Nova York, ampliando sua formação artística.
Para a professora, a dança representa uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e de transmissão de conhecimento.
“A dança abriu portas e me ensinou valores que levo para todas as áreas. Hoje, poder compartilhar esse conhecimento com crianças e jovens é uma forma de retribuir tudo o que recebi ao longo desses anos”, afirma Daniela.
Projeto também oferece atividades gratuitas em Araçatuba
A atuação do Instituto CPFL na formação artística de crianças e adolescentes também chega a Araçatuba, por meio do Núcleo Dança Bacana, iniciativa do programa CPFL Jovem Geração.
O projeto oferece aulas gratuitas de ballet e danças urbanas para estudantes da rede pública, com idades entre 7 e 14 anos. As atividades são realizadas no contraturno escolar e buscam ampliar o acesso à cultura e incentivar o desenvolvimento integral dos participantes.
Além do aprendizado artístico, as aulas estimulam a consciência corporal, a coordenação motora, a concentração, a disciplina e a autoconfiança. A convivência em grupo também favorece experiências de socialização e expressão.
“A dança ensina muito mais do que movimentos e técnica. Ela ajuda as crianças a desenvolver respeito, foco, persistência e confiança em si mesmas”, destaca Daniela Fortunato.
Para Daniela Pagotto Ortolani, head do Instituto CPFL, iniciativas como essas vão além do ensino da dança e contribuem para o desenvolvimento de habilidades que podem acompanhar os estudantes em diferentes etapas da vida.
Segundo a instituição, o apoio a projetos culturais busca ampliar as oportunidades de acesso à arte e à educação artística nas comunidades onde o Grupo CPFL Energia atua.
Sobre o Instituto CPFL
Criado em 2003, o Instituto CPFL é a plataforma de investimento social privado do Grupo CPFL Energia. A instituição apoia iniciativas nas áreas de esporte, cultura, saúde e desenvolvimento social.
Suas ações estão organizadas em cinco frentes: CPFL Jovem Geração, CPFL Intercâmbio Brasil-China, Circuito CPFL, CPFL nos Hospitais e Café Filosófico CPFL.