Celebrado em 29 de outubro, o Dia Mundial do Ballet destaca a importância da dança na formação de crianças e jovens. Além da expressão artística, a prática contribui para o desenvolvimento da disciplina, da autoestima, da concentração e da confiança, ampliando as possibilidades de aprendizado e de construção de perspectivas para o futuro.

Em Campinas, o Instituto CPFL apoia o Projeto Cisne Negro, iniciativa que busca ampliar o acesso à formação artística. A proposta é oferecer oportunidades para que crianças e jovens desenvolvam habilidades, descubram talentos e tenham contato com a dança.

Um dos exemplos do impacto da iniciativa é a trajetória da professora Daniela Fortunato, que começou a estudar ballet aos 7 anos e, anos depois, retornou ao mesmo ambiente como professora, acompanhando a formação de novas gerações de bailarinos.