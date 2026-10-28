Uma quadrilha de São Paulo, inicialmente formada por dois homens e um adolescente de 17 anos, foi detida na tarde desta quarta-feira (27), no bairro Parque da Represa, em Jundiaí, suspeita de tentativa de furto a uma residência. A ação foi realizada por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), antigo Apoio Tático.

Segundo informações preliminares, o grupo chegou a Jundiaí com uma lista de endereços de residências que pretendia furtar nesta tarde. De acordo com informações apuradas pelo Jornal de Jundiaí, os imóveis teriam sido selecionados após um levantamento nas redes sociais. Os suspeitos se aproveitaram de publicações feitas pelas próprias vítimas, nas quais ostentavan bens e divulgavam informações sobre horários em que estavam fora de casa.

A PRISÃO