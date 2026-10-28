Uma quadrilha de São Paulo, inicialmente formada por dois homens e um adolescente de 17 anos, foi detida na tarde desta quarta-feira (27), no bairro Parque da Represa, em Jundiaí, suspeita de tentativa de furto a uma residência. A ação foi realizada por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), antigo Apoio Tático.
Segundo informações preliminares, o grupo chegou a Jundiaí com uma lista de endereços de residências que pretendia furtar nesta tarde. De acordo com informações apuradas pelo Jornal de Jundiaí, os imóveis teriam sido selecionados após um levantamento nas redes sociais. Os suspeitos se aproveitaram de publicações feitas pelas próprias vítimas, nas quais ostentavan bens e divulgavam informações sobre horários em que estavam fora de casa.
A PRISÃO
Os guardas municipais faziam patrulhamento pelo Parque da Represa quando suspeitaram de um veículo com os vidros totalmente escurecidos por película. Ao perceberem que seriam abordados, os ocupantes tentaram fugir, mas acabaram detidos.
As suspeitas aumentaram quando os agentes observaram que havia um homem ao volante e outros dois no banco traseiro, situação que levantou a possibilidade de os ocupantes terem entrado no veículo às pressas.
Durante a abordagem, os suspeitos se contradisseram. Um afirmou que estava na cidade a passeio, enquanto outro disse que havia vindo a serviço.
No decorrer das diligências, os guardas receberam a informação de que o trio havia permanecido por um longo período em frente a uma residência do bairro.
Com o apoio de outras equipes, entre elas a Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), antiga equipe Tático Motos, os agentes foram até o endereço. No local, o proprietário da residência chegou e constatou que o portão havia sido arrombado.
Após a análise das imagens das câmeras de monitoramento, foi confirmado que os três suspeitos - dois adultos e um adolescente - seriam os responsáveis pelo arrombamento.
Já na delegacia, antes da apresentação formal da ocorrência, um dos suspeitos chamou os guardas para conversar reservadamente e ofereceu dinheiro para ser liberado. Por esse motivo, ele também foi preso por corrupção ativa.
Os dois adultos foram presos por tentativa de furto, corrupção ativa e corrupção de menor. O adolescente foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa, após seus pais se recusarem a comparecer a Jundiaí.
LISTA DE IMÓVEIS
Os suspeitos relataram que vieram a Jundiaí com uma lista de residências que pretendiam furtar naquela tarde. Segundo eles, as informações sobre os imóveis haviam sido levantadas previamente por meio de publicações feitas pelas vítimas nas redes sociais, nas quais exibiam bens e divulgavam períodos de ausência em casa por motivos de trabalho ou lazer.
Os celulares dos três suspeitos foram apreendidos para perícia e serão analisados no decorrer das investigações conduzidas pela Polícia Civil.