28 de outubro de 2026
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FURTOS

Morador de Guarulhos é alvo de operação da DIG de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Is policiais encontraram três tacógrafos na casa do suspeito
Is policiais encontraram três tacógrafos na casa do suspeito

Um morador de Guarulhos, suspeito de cometer diversos furtos de tacógrafos em caminhões e ônibus em Jundiaí e região, foi alvo de uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), com cumprimento de mandado de busca e apreensão, nesta quarta-feira (27). Na casa dele, foram apreendidos três tacógrafos possivelmente furtados.

De acordo com o delegado Josias Guimarães, a investigação teve início após uma série de furtos de equipamentos em caminhões e ônibus na região. “Diante dos vários furtos de tacógrafos, módulos de motor e painéis no interior de caminhões e ônibus, em Jundiaí e região, esta especializada iniciou uma criteriosa investigação, que levou a um suspeito residente em Guarulhos”, afirmou o delegado.

Durante o cumprimento do mandado de busca na residência do suspeito, nesta quarta-feira, os policiais encontraram três tacógrafos sem marca aparente e uma mochila utilizada para transportar ferramentas.

Segundo o delegado, foram instaurados mais quatro inquéritos policiais contra ele, além daquele que motivou a operação desta quarta-feira.

Como não havia mandado de prisão contra o suspeito e não foram encontrados elementos que justificassem uma prisão em flagrante, ele continuará sendo investigado em liberdade.

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