Um morador de Guarulhos, suspeito de cometer diversos furtos de tacógrafos em caminhões e ônibus em Jundiaí e região, foi alvo de uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), com cumprimento de mandado de busca e apreensão, nesta quarta-feira (27). Na casa dele, foram apreendidos três tacógrafos possivelmente furtados.

De acordo com o delegado Josias Guimarães, a investigação teve início após uma série de furtos de equipamentos em caminhões e ônibus na região. “Diante dos vários furtos de tacógrafos, módulos de motor e painéis no interior de caminhões e ônibus, em Jundiaí e região, esta especializada iniciou uma criteriosa investigação, que levou a um suspeito residente em Guarulhos”, afirmou o delegado.

Durante o cumprimento do mandado de busca na residência do suspeito, nesta quarta-feira, os policiais encontraram três tacógrafos sem marca aparente e uma mochila utilizada para transportar ferramentas.