Um acidente envolvendo dois trens de alta velocidade deixou dezenas de mortos e mais de 100 feridos na Espanha, nas proximidades da estação de Urda, na província de Toledo. A colisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (28), segundo as informações fornecidas.
De acordo com os relatos iniciais, um trem da linha AVE colidiu na traseira de uma composição da empresa Iryo, que estava parada nos trilhos. Com o impacto, dois vagões descarrilaram e caíram em um barranco.
Mais de 500 passageiros estavam nas duas composições no momento do acidente. O trem da Iryo transportava 146 pessoas, incluindo um bebê, enquanto o AVE levava 397 passageiros.
Vítimas e atendimento
As informações divulgadas apontam ao menos 68 mortos e 108 feridos, dos quais 58 estariam em estado grave. Os números podem sofrer alterações conforme o avanço dos trabalhos de resgate e identificação das vítimas.
Segundo a porta-voz do governo de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, a situação era preocupante. No fim da tarde, as equipes de emergência já haviam retirado os feridos do local e concentravam os esforços na recuperação dos corpos.
A retirada dos vagões destruídos, com o auxílio de um guindaste, também era aguardada, diante da possibilidade de haver mais vítimas.
Circulação ferroviária suspensa
Após o acidente, o serviço ferroviário entre Madri, Ciudad Real e a região da Andaluzia foi completamente suspenso. A operadora Renfe anunciou o cancelamento das rotas afetadas.
O ministro dos Transportes da Espanha, Óscar Puente, informou que o governo mobilizou o centro de controle ferroviário para reunir informações e apurar as circunstâncias da colisão.
Causas são investigadas
Uma das hipóteses iniciais levantadas pelas autoridades considera a possibilidade de uma combinação entre falha tecnológica e erro humano.
Segundo as informações divulgadas, o sistema de segurança ferroviária LZB apresentou problemas no início da manhã, provocando a paralisação de trens em um trecho de 64 quilômetros da rede ferroviária espanhola.
Até o momento, porém, não há confirmação de que essa falha tenha provocado o acidente. As circunstâncias da colisão seguem sob investigação.