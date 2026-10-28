Um acidente envolvendo dois trens de alta velocidade deixou dezenas de mortos e mais de 100 feridos na Espanha, nas proximidades da estação de Urda, na província de Toledo. A colisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (28), segundo as informações fornecidas.

De acordo com os relatos iniciais, um trem da linha AVE colidiu na traseira de uma composição da empresa Iryo, que estava parada nos trilhos. Com o impacto, dois vagões descarrilaram e caíram em um barranco.

Mais de 500 passageiros estavam nas duas composições no momento do acidente. O trem da Iryo transportava 146 pessoas, incluindo um bebê, enquanto o AVE levava 397 passageiros.