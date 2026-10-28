A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para 4.580 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos do programa Qualifica SP, disponíveis na plataforma Trampolim. As oportunidades são destinadas a pessoas que buscam o primeiro emprego, desejam mudar de área ou querem se qualificar para o mercado de trabalho.
Ao todo, são 62 opções de cursos presenciais, distribuídos em 84 municípios paulistas. As formações são promovidas pelo SEST SENAT e contemplam áreas como logística, gestão, informática, administração e beleza.
Entre os cursos com maior número de vagas estão Operador de Empilhadeira, com 2.130 oportunidades; Logística, com 300; Gestão de Pessoas, com 270; Manicure e Pedicure, com 150; e Gestão Financeira, com 110 vagas.
Também há opções de corte e costura, design de sobrancelhas, maquiagem, docinhos para festas e velas aromáticas e decorativas.
Cursos para diferentes faixas etárias
As vagas estão divididas em três modalidades. O programa Meu Primeiro Emprego oferece 840 oportunidades para jovens de 16 a 24 anos que buscam ingressar no mercado de trabalho.
Já a modalidade Novo Emprego reúne 3.635 vagas para pessoas de 25 a 59 anos interessadas em adquirir novas habilidades, mudar de área ou iniciar outra carreira. Para o público com 60 anos ou mais, são disponibilizadas 105 vagas por meio da modalidade 60+, voltada à requalificação profissional.
A escolha das formações considera as demandas regionais por mão de obra, com o objetivo de aproximar a qualificação profissional das oportunidades de emprego.
Como se inscrever
As inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de novembro, pelo site www.trampolim.sp.gov.br. Para participar, é necessário acessar a plataforma com uma conta gov.br, escolher o curso desejado e preencher as informações solicitadas.
Podem se inscrever candidatos alfabetizados, residentes no estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida.
Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis, terão prioridade pessoas com deficiência, jovens, desempregados e candidatos de baixa renda. Os selecionados receberão por e-mail as informações referentes à turma.
As aulas estão previstas para começar entre os dias 9 e 16 de novembro, nos períodos da manhã, tarde ou noite. Para receber o certificado de conclusão, os participantes deverão cumprir frequência mínima de 75% nas atividades.
Serviço
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Programa: Qualifica SP — plataforma Trampolim
Vagas: 4.580
Cursos: 62 opções de formação profissional
Inscrições: até 2 de novembro