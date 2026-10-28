A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para 4.580 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos do programa Qualifica SP, disponíveis na plataforma Trampolim. As oportunidades são destinadas a pessoas que buscam o primeiro emprego, desejam mudar de área ou querem se qualificar para o mercado de trabalho.

Ao todo, são 62 opções de cursos presenciais, distribuídos em 84 municípios paulistas. As formações são promovidas pelo SEST SENAT e contemplam áreas como logística, gestão, informática, administração e beleza.

Entre os cursos com maior número de vagas estão Operador de Empilhadeira, com 2.130 oportunidades; Logística, com 300; Gestão de Pessoas, com 270; Manicure e Pedicure, com 150; e Gestão Financeira, com 110 vagas.