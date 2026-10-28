Uma briga de casal dentro de um carro em movimento terminou na delegacia, em Jundiaí. A mulher alega ter sido agredida pelo companheiro, enquanto ele afirma que a segurou para impedir que ela se jogasse do veículo em movimento.

A mulher acionou a Polícia Militar após o ocorrido. Quando os policiais chegaram, encontraram os dois em frente à residência do casal, à espera da viatura.

Após relatarem o que havia acontecido, alegando problemas de relacionamento, ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência de violênci doméstica.