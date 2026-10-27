Uma autoridade do governo de Donald Trump confirmou ao UOL que os Estados Unidos vão emitir vistos para Flávio Bolsonaro (PL) e sua família.
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado nas eleições presidenciais, chegou aos Estados Unidos na tarde desta terça-feira (27), segundo informações confirmadas ao portal UOL por um aliado do parlamentar. A rota utilizada pelo senador para chegar ao país ainda não foi esclarecida publicamente.
A viagem ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que Flávio entregasse seus passaportes à Polícia Federal (PF) em até 24 horas e não deixasse o Brasil. O senador não apresentou os documentos dentro do prazo estabelecido, segundo as informações divulgadas.
A decisão está relacionada a uma investigação que apura a relação do parlamentar com o advogado Willer Tomaz, suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As suspeitas mencionadas no inquérito não representam, por si só, comprovação de responsabilidade criminal.
Passagem pela Argentina é investigada
A possibilidade de Flávio ter passado pela Argentina antes de seguir para os Estados Unidos foi levantada por veículos de imprensa. O site argentino Infobae noticiou que o senador teria cruzado a fronteira brasileira e embarcado em Puerto Iguazú, na província de Misiones.
Segundo a publicação, a viagem seria realizada em um jato Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, atribuído à empresa Baires Fly. A aeronave, de acordo com a reportagem, permanecia parada em Puerto Iguazú.
Ainda conforme o Infobae, teriam sido solicitados procedimentos aduaneiros e migratórios para quatro passageiros e três tripulantes. Essas informações, porém, não esclarecem de forma independente qual trajeto Flávio utilizou para chegar aos Estados Unidos.
O governo argentino havia informado anteriormente que não encontrou registro oficial de entrada do senador no país.
Aliados mencionam possível coletiva
De acordo com a fonte ouvida pelo UOL, Flávio Bolsonaro deverá conceder uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (28). Até o momento descrito pelas reportagens, não havia confirmação pública dos detalhes da viagem pelo próprio senador.
Uma fonte nos Estados Unidos próxima à administração de Donald Trump e à família Bolsonaro afirmou ao portal que estava ciente da partida do parlamentar, mas não confirmou se ele utilizou a Argentina como rota. O Departamento de Estado norte-americano também não havia confirmado oficialmente eventual participação do secretário de Estado, Marco Rubio, na viagem.
Nas redes sociais, o empresário Paulo Generoso, que vive nos Estados Unidos e é ligado a Eduardo Bolsonaro, publicou uma mensagem dando boas-vindas a Flávio ao país e agradeceu a Rubio pela suposta facilitação da viagem. A alegação sobre a participação do secretário de Estado não havia sido confirmada oficialmente.
Polícia Federal deve comunicar descumprimento ao STF
O prazo de 24 horas para a entrega dos passaportes terminou nesta terça-feira, após a intimação determinada por Alexandre de Moraes na segunda-feira (26). Diante da não apresentação dos documentos, a Polícia Federal deverá comunicar o descumprimento da ordem ao ministro.
O caso reúne questionamentos sobre o deslocamento internacional do senador, a rota utilizada e o cumprimento da determinação judicial. As informações sobre o trajeto foram divulgadas por veículos de imprensa e fontes próximas à família, enquanto parte dos detalhes permanece sem confirmação oficial.
Até o momento, a chegada de Flávio aos Estados Unidos foi confirmada por um aliado ouvido pelo UOL, mas a rota da viagem e as circunstâncias da saída do Brasil ainda precisam ser esclarecidas oficialmente.