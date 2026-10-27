Uma autoridade do governo de Donald Trump confirmou ao UOL que os Estados Unidos vão emitir vistos para Flávio Bolsonaro (PL) e sua família.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado nas eleições presidenciais, chegou aos Estados Unidos na tarde desta terça-feira (27), segundo informações confirmadas ao portal UOL por um aliado do parlamentar. A rota utilizada pelo senador para chegar ao país ainda não foi esclarecida publicamente.

A viagem ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que Flávio entregasse seus passaportes à Polícia Federal (PF) em até 24 horas e não deixasse o Brasil. O senador não apresentou os documentos dentro do prazo estabelecido, segundo as informações divulgadas.