27 de outubro de 2026
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VÃO GANHAR VISTO

Flávio Bolsonaro chega aos Estados Unidos após fugir do Brasil

Por Redação | UOL
| Tempo de leitura: 3 min
UOL
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Flávio BolsonaroTon Molina
A rota utilizada pelo senador para chegar ao país ainda não foi esclarecida publicamente
A rota utilizada pelo senador para chegar ao país ainda não foi esclarecida publicamente

Uma autoridade do governo de Donald Trump confirmou ao UOL que os Estados Unidos vão emitir vistos para Flávio Bolsonaro (PL) e sua família.  

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado nas eleições presidenciais, chegou aos Estados Unidos na tarde desta terça-feira (27), segundo informações confirmadas ao portal UOL por um aliado do parlamentar. A rota utilizada pelo senador para chegar ao país ainda não foi esclarecida publicamente.

A viagem ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que Flávio entregasse seus passaportes à Polícia Federal (PF) em até 24 horas e não deixasse o Brasil. O senador não apresentou os documentos dentro do prazo estabelecido, segundo as informações divulgadas.

A decisão está relacionada a uma investigação que apura a relação do parlamentar com o advogado Willer Tomaz, suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As suspeitas mencionadas no inquérito não representam, por si só, comprovação de responsabilidade criminal.

Passagem pela Argentina é investigada

A possibilidade de Flávio ter passado pela Argentina antes de seguir para os Estados Unidos foi levantada por veículos de imprensa. O site argentino Infobae noticiou que o senador teria cruzado a fronteira brasileira e embarcado em Puerto Iguazú, na província de Misiones.

Segundo a publicação, a viagem seria realizada em um jato Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, atribuído à empresa Baires Fly. A aeronave, de acordo com a reportagem, permanecia parada em Puerto Iguazú.

Ainda conforme o Infobae, teriam sido solicitados procedimentos aduaneiros e migratórios para quatro passageiros e três tripulantes. Essas informações, porém, não esclarecem de forma independente qual trajeto Flávio utilizou para chegar aos Estados Unidos.

O governo argentino havia informado anteriormente que não encontrou registro oficial de entrada do senador no país.

Aliados mencionam possível coletiva

De acordo com a fonte ouvida pelo UOL, Flávio Bolsonaro deverá conceder uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (28). Até o momento descrito pelas reportagens, não havia confirmação pública dos detalhes da viagem pelo próprio senador.

Uma fonte nos Estados Unidos próxima à administração de Donald Trump e à família Bolsonaro afirmou ao portal que estava ciente da partida do parlamentar, mas não confirmou se ele utilizou a Argentina como rota. O Departamento de Estado norte-americano também não havia confirmado oficialmente eventual participação do secretário de Estado, Marco Rubio, na viagem.

Nas redes sociais, o empresário Paulo Generoso, que vive nos Estados Unidos e é ligado a Eduardo Bolsonaro, publicou uma mensagem dando boas-vindas a Flávio ao país e agradeceu a Rubio pela suposta facilitação da viagem. A alegação sobre a participação do secretário de Estado não havia sido confirmada oficialmente.

Polícia Federal deve comunicar descumprimento ao STF

O prazo de 24 horas para a entrega dos passaportes terminou nesta terça-feira, após a intimação determinada por Alexandre de Moraes na segunda-feira (26). Diante da não apresentação dos documentos, a Polícia Federal deverá comunicar o descumprimento da ordem ao ministro.

O caso reúne questionamentos sobre o deslocamento internacional do senador, a rota utilizada e o cumprimento da determinação judicial. As informações sobre o trajeto foram divulgadas por veículos de imprensa e fontes próximas à família, enquanto parte dos detalhes permanece sem confirmação oficial.

Até o momento, a chegada de Flávio aos Estados Unidos foi confirmada por um aliado ouvido pelo UOL, mas a rota da viagem e as circunstâncias da saída do Brasil ainda precisam ser esclarecidas oficialmente.

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