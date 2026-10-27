Crianças de escolas públicas de Jundiaí e outras cidades da região participam de uma experiência que combina teatro, ciência e diversão para ensinar hábitos de higiene bucal. O espetáculo gratuito “O Dentifrício Corajoso”, do projeto Diverteatro Cultura e Diversão, realiza apresentações entre os dias 15 de outubro e 5 de novembro em Louveira, Valinhos, Vinhedo e Jundiaí.
Voltada a estudantes de 6 a 10 anos, a peça utiliza humor, atividades lúdicas e interação com a plateia para mostrar a importância dos cuidados diários com os dentes. A iniciativa tem patrocínio da Colgate e incentivo do Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS), do Governo do Estado de São Paulo.
Durante as apresentações, o programa global “Sorriso Saudável, Futuro Brilhante” também promove ações de educação em saúde bucal e distribuição de kits para as crianças.
Teatro ensina cuidados com os dentes
Com duração de 50 minutos, o espetáculo acompanha dois cientistas que convidam os estudantes a participar do programa de televisão fictício “Quem escova é mais feliz”, comandado pelo professor Maluco.
Ao longo da história, os personagens apresentam descobertas sobre a formação dos dentes, suas funções e os cuidados necessários para mantê-los saudáveis. A peça também aborda a relação entre alimentação e saúde bucal, a importância da escovação após as refeições e o uso correto do creme dental e do fio dental.
A proposta é transformar o aprendizado em uma experiência participativa, incentivando os alunos a responder perguntas e interagir com os personagens.
Segundo os organizadores, a iniciativa busca complementar o trabalho educativo das escolas e estimular hábitos de autocuidado que possam ser incorporados à rotina das crianças e compartilhados com suas famílias.
Programação passa por quatro cidades
As apresentações começaram em Louveira, nos dias 15 e 16 de outubro, e passaram por Valinhos, entre os dias 19 e 22, e Vinhedo, de 26 a 29 de outubro.
Jundiaí encerra a programação, com sessões previstas para os dias 3, 4 e 5 de novembro. Ao todo, o projeto realiza 34 apresentações em unidades escolares dos quatro municípios.
A iniciativa integra o Diverteatro Cultura e Diversão, com apresentações da Ciência Divertida, e conta com apoio da Infinito Cultural e fomento do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do ProAC ICMS.