Crianças de escolas públicas de Jundiaí e outras cidades da região participam de uma experiência que combina teatro, ciência e diversão para ensinar hábitos de higiene bucal. O espetáculo gratuito “O Dentifrício Corajoso”, do projeto Diverteatro Cultura e Diversão, realiza apresentações entre os dias 15 de outubro e 5 de novembro em Louveira, Valinhos, Vinhedo e Jundiaí.

Voltada a estudantes de 6 a 10 anos, a peça utiliza humor, atividades lúdicas e interação com a plateia para mostrar a importância dos cuidados diários com os dentes. A iniciativa tem patrocínio da Colgate e incentivo do Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS), do Governo do Estado de São Paulo.

Durante as apresentações, o programa global “Sorriso Saudável, Futuro Brilhante” também promove ações de educação em saúde bucal e distribuição de kits para as crianças.