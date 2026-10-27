27 de outubro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Polícia recupera veículo roubado e conduz dois indivíduos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Equipe do 49º BPM/I recuperou um veículo roubado durante patrulhamento pelo bairro Jardim do Lago
Equipe do 49º BPM/I recuperou um veículo roubado durante patrulhamento pelo bairro Jardim do Lago

Na madrugada desta terça-feira (27), por volta das 4h, uma equipe do 49º BPM/I recuperou um veículo roubado durante patrulhamento pelo bairro Jardim do Lago - Jundiaí/SP.

Os policiais receberam informações via rede rádio sobre o automóvel, roubado na noite anterior, na área 11º BPM/M, e que havia sido identificado por radar na Avenida Nações Unidas.

Durante as buscas, o veículo foi localizado transitando na contramão pela Rua Vitor Marcelo de Castro. Após breve acompanhamento, o condutor obedeceu à ordem de parada na Rua Pindaré - Várzea Paulista/SP. No automóvel estavam dois indivíduos, que alegaram apenas conduzir o veículo a pedido de um terceiro.

A vítima relatou que foi abordada por dois homens armados enquanto abria o portão de sua residência, sendo ameaçada e tendo o veículo subtraído, diante dos fatos foi dado voz de prisão aos indivíduos, informando-lhes seus direitos constitucionais.

Posteriormente, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde os dois indivíduos permaneceram à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

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