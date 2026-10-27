Na madrugada desta terça-feira (27), por volta das 4h, uma equipe do 49º BPM/I recuperou um veículo roubado durante patrulhamento pelo bairro Jardim do Lago - Jundiaí/SP.

Os policiais receberam informações via rede rádio sobre o automóvel, roubado na noite anterior, na área 11º BPM/M, e que havia sido identificado por radar na Avenida Nações Unidas.

Durante as buscas, o veículo foi localizado transitando na contramão pela Rua Vitor Marcelo de Castro. Após breve acompanhamento, o condutor obedeceu à ordem de parada na Rua Pindaré - Várzea Paulista/SP. No automóvel estavam dois indivíduos, que alegaram apenas conduzir o veículo a pedido de um terceiro.