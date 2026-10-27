A Casa Santa Marta, instituição filantrópica sem fins lucrativos de Jundiaí, está expondo e vendendo produtos artesanais no Espaço Maxi Comunidade, localizado no Piso 2 (G3 Leste) do Maxi Shopping Jundiaí. A iniciativa segue até o dia 8 de novembro e reúne opções de presentes, incluindo itens para o Natal, com preços a partir de R$ 10.

Entre os produtos disponíveis estão velas aromáticas, escalda-pés, acessórios para cabelo, pulseiras e colares de resina, bonecas, roupas, panos de prato, pesos de porta, ecobags, nécessaires, oratórios, santinhos de gesso, incensários, chaveiros, enfeites natalinos, agendas e artigos infantis.

Todo o valor arrecadado com as vendas será destinado à manutenção da instituição e ao atendimento das pessoas assistidas.