A Casa Santa Marta, instituição filantrópica sem fins lucrativos de Jundiaí, está expondo e vendendo produtos artesanais no Espaço Maxi Comunidade, localizado no Piso 2 (G3 Leste) do Maxi Shopping Jundiaí. A iniciativa segue até o dia 8 de novembro e reúne opções de presentes, incluindo itens para o Natal, com preços a partir de R$ 10.
Entre os produtos disponíveis estão velas aromáticas, escalda-pés, acessórios para cabelo, pulseiras e colares de resina, bonecas, roupas, panos de prato, pesos de porta, ecobags, nécessaires, oratórios, santinhos de gesso, incensários, chaveiros, enfeites natalinos, agendas e artigos infantis.
Todo o valor arrecadado com as vendas será destinado à manutenção da instituição e ao atendimento das pessoas assistidas.
Instituição atende pessoas em situação de rua
Com mais de 24 anos de atuação, a Casa Santa Marta tem como objetivo acolher pessoas em situação de rua de Jundiaí e região, além de migrantes. A instituição oferece refeições, roupas, hospedagem, itens de higiene pessoal, atendimento psicossocial e apoio para obtenção de medicamentos e documentos. Também realiza encaminhamentos para a rede municipal de saúde e assistência social.
Ao longo de sua trajetória, a entidade contabiliza cerca de 50 mil pernoites e mais de um milhão de refeições servidas, beneficiando mais de 520 mil pessoas.
Atualmente, a instituição atende aproximadamente 70 pessoas e desenvolve suas atividades em quatro frentes: acolhimento institucional, com 30 vagas para adultos de ambos os sexos em situação de rua; acolhimento em república, destinado a pessoas em processo de saída das ruas que precisam de moradia temporária subsidiada; centro de apoio para idosos, com espaço de convivência coletiva; e Projeto Vida Longa, que oferece atendimento psicossocial a idosos vinculados a um projeto habitacional.
A exposição no Maxi Shopping é uma oportunidade de conhecer o trabalho da instituição, adquirir produtos artesanais e contribuir diretamente para a continuidade dos serviços oferecidos à população em situação de vulnerabilidade social.