Mais de 95% dos 300 presos condenados de Jundiaí e região que foram liberados na saída temporária (saidinha) autorizada pela Justiça, em 15 de setembro deste ano, cumpriram as regras estabelecidas e retornaram ao presídio para continuar cumprindo suas penas. O levantamento foi realizado pelo Jornal de Jundiaí, que teve acesso à lista do sistema penitenciário estadual.

Do total de presos liberados, apenas 4,33% não retornaram às unidades prisionais onde cumprem pena, o que corresponde a 13 pessoas.

Oito deles são de Jundiaí, três de Várzea Paulista e dois de Cabreúva. Todos os presos com domicílio em Louveira, Itupeva, Jarinu, Campo Limpo Paulista, Itatiba e Morungaba cumpriram as regras e retornaram à prisão.