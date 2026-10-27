O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado nas eleições presidenciais, teria deixado o Brasil nesta terça-feira (27), acompanhado da esposa e das duas filhas, com destino aos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelos jornais Folha de S.Paulo e pelo portal Metrópoles, com base em relatos de pessoas próximas à família Bolsonaro.
Segundo as informações publicadas, o senador teria passado pela Argentina antes de seguir para os Estados Unidos em um avião particular. No entanto, o governo argentino negou que haja registro oficial de entrada de Flávio Bolsonaro no país.
O caso ganhou repercussão após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o senador entregasse seus passaportes à Polícia Federal (PF) no prazo de 24 horas. O prazo terminou às 11h desta terça-feira, mas os documentos não foram entregues.
De acordo com as informações divulgadas, a Polícia Federal cancelou os passaportes comum e diplomático do parlamentar após o descumprimento da determinação judicial. A possibilidade de utilização de outro documento de viagem também foi mencionada nas reportagens, diante da informação de que Flávio Bolsonaro possui cidadania italiana.
Governo argentino nega entrada do senador
Durante a manhã desta terça-feira, o paradeiro de Flávio Bolsonaro era desconhecido. Segundo relatos publicados pela imprensa, a última mensagem enviada pelo senador a Rogério Marinho (PL-RN), coordenador de sua campanha presidencial, teria ocorrido por volta das 8h. Na ocasião, ele teria dito que estava “esfriando a cabeça”, sem esclarecer se havia deixado o país.
O site argentino Infobae publicou que o senador teria cruzado a fronteira brasileira em direção a Puerto Iguazú e embarcado em um jato particular com destino aos Estados Unidos.
Em nota oficial, porém, o governo argentino informou que a Direção Nacional de Migrações não encontrou registro de entrada de Flávio Bolsonaro no território argentino. A Polícia Federal também realizava verificações sobre possíveis deslocamentos nas regiões de fronteira e voos entre os países.
Parlamentares se manifestam
O possível deslocamento do senador provocou manifestações de parlamentares. O deputado federal André Janones (Rede-MG) comentou o caso nas redes sociais e fez referência à situação judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio.
A deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) também cobrou um posicionamento público do senador e afirmou que ele deveria esclarecer as informações divulgadas sobre seu paradeiro.
Até o momento, as informações sobre a saída do Brasil foram atribuídas a veículos de imprensa e a pessoas próximas à família. A negativa oficial do governo argentino sobre o registro de entrada no país mantém divergências entre os relatos divulgados e os dados migratórios apresentados pelas autoridades.
O caso segue marcado por informações divergentes sobre o paradeiro do senador e pelas consequências do descumprimento da determinação judicial relacionada aos passaportes.