O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado nas eleições presidenciais, teria deixado o Brasil nesta terça-feira (27), acompanhado da esposa e das duas filhas, com destino aos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelos jornais Folha de S.Paulo e pelo portal Metrópoles, com base em relatos de pessoas próximas à família Bolsonaro.

Segundo as informações publicadas, o senador teria passado pela Argentina antes de seguir para os Estados Unidos em um avião particular. No entanto, o governo argentino negou que haja registro oficial de entrada de Flávio Bolsonaro no país.

O caso ganhou repercussão após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o senador entregasse seus passaportes à Polícia Federal (PF) no prazo de 24 horas. O prazo terminou às 11h desta terça-feira, mas os documentos não foram entregues.