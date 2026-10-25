As fortes chuvas registradas nas últimas horas em Jundiaí, com acumulado de 80 milímetros em 12 horas, provocaram erosão em um trecho da Avenida Frederico Ozanam e levaram à interdição da via.
Em razão da ocorrência, as linhas de ônibus 907-B, 957, 961-A/C e 962C, no sentido Hortolândia e Cecap, estão operando com desvio pelo Horto Florestal.
A Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) orienta os passageiros a ficarem atentos às alterações nos itinerários, que afetam o deslocamento de quem utiliza o transporte público para chegar ao Sesc, Jardim Botânico, Jardim Tiradentes e Jardim Fepasa.
Para esses destinos, a recomendação é utilizar as linhas até o Terminal Hortolândia e, no local, realizar a integração com as linhas 957, 961-A/C ou 962C, no sentido dos terminais Vila Arens, Central e Colônia. Os passageiros devem desembarcar no lado oposto da Avenida Frederico Ozanam.
Atendimento ao Jardim Fepasa
Com a alteração operacional, o Jardim Fepasa ficará temporariamente sem atendimento da linha 907-B. Como alternativa, os usuários podem utilizar a linha 577, com destino ao Paço Municipal, que permite o desembarque nas proximidades de uma viela na parte norte do bairro.
A interdição da Avenida Frederico Ozanam foi necessária devido à erosão provocada pelo grande volume de chuva, que comprometeu as faixas de rolamento. A medida busca garantir a segurança dos motoristas, passageiros e demais usuários da via.
As condições das vias também afetam outras linhas
•A linha 568, que atende Corrupira, está com o trecho do Condomínio Santa Rosa temporariamente sem atendimento devido ao acúmulo de lama na pista;
•Entre os trechos de terra monitorados pelo Departamento de Transporte Público (DTP), há restrições no atendimento da linha 505 (Legenda B), da linha 587, no trecho de terra da Serra do Japi, e da linha 703, no Loteamento Vivenda;
•Também foram registradas interrupções nas linhas 582 (Paiol Velho), 584 (Terra Nova) e 587 (Santa Marta), mas todos esses trechos já foram liberados;
•Outras interrupções momentâneas atingiram as linhas 559 (Jardim Molinari), 568 (Corrupira) e 703 (Rio Acima).
Alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos
Além dos impactos no transporte público, as chuvas provocaram pontos de alagamento nas avenidas Alexandre Milani, Nicola Accieri, Luís Pereira dos Santos e Geraldo Azzoni.
Também foram registradas quedas de árvores nas avenidas Clemente Rosa e Alexandre Milani, além de deslizamentos de terra nas avenidas Geraldo Azzoni e Engenheiro Tasso Pinheiro.
A SMMT informa que as alterações são necessárias para garantir a segurança dos passageiros e dos profissionais do transporte público diante dos efeitos das chuvas.
A orientação é que os usuários fiquem atentos aos desvios e às restrições temporárias, especialmente nos locais onde há acúmulo de lama, alagamentos ou comprometimento da pista.