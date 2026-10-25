As fortes chuvas registradas nas últimas horas em Jundiaí, com acumulado de 80 milímetros em 12 horas, provocaram erosão em um trecho da Avenida Frederico Ozanam e levaram à interdição da via.

Em razão da ocorrência, as linhas de ônibus 907-B, 957, 961-A/C e 962C, no sentido Hortolândia e Cecap, estão operando com desvio pelo Horto Florestal.

A Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) orienta os passageiros a ficarem atentos às alterações nos itinerários, que afetam o deslocamento de quem utiliza o transporte público para chegar ao Sesc, Jardim Botânico, Jardim Tiradentes e Jardim Fepasa.

Para esses destinos, a recomendação é utilizar as linhas até o Terminal Hortolândia e, no local, realizar a integração com as linhas 957, 961-A/C ou 962C, no sentido dos terminais Vila Arens, Central e Colônia. Os passageiros devem desembarcar no lado oposto da Avenida Frederico Ozanam.