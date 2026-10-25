As fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana de São Paulo durante a madrugada deste domingo (25) provocaram alterações na circulação dos trens das linhas 7-Rubi e 9-Esmeralda.

Na Linha 7-Rubi, a circulação está interrompida entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista devido a um alagamento. Os trens operam normalmente entre Palmeiras-Barra Funda e Botujuru, de um lado, e entre Campo Limpo Paulista e Jundiaí, do outro.

Para atender os passageiros no trecho afetado, foi acionado o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE), com ônibus fazendo o transporte entre Botujuru e Campo Limpo Paulista. Segundo as informações divulgadas, o problema foi registrado pouco depois da abertura da linha, às 4h.