As fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana de São Paulo durante a madrugada deste domingo (25) provocaram alterações na circulação dos trens das linhas 7-Rubi e 9-Esmeralda.
Na Linha 7-Rubi, a circulação está interrompida entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista devido a um alagamento. Os trens operam normalmente entre Palmeiras-Barra Funda e Botujuru, de um lado, e entre Campo Limpo Paulista e Jundiaí, do outro.
Para atender os passageiros no trecho afetado, foi acionado o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE), com ônibus fazendo o transporte entre Botujuru e Campo Limpo Paulista. Segundo as informações divulgadas, o problema foi registrado pouco depois da abertura da linha, às 4h.
Já na Linha 9-Esmeralda, os trens circulam com intervalos maiores entre as estações Santo Amaro e João Dias, também em razão de alagamentos.
As alterações ocorrem neste domingo de segundo turno das eleições, quando os passageiros devem ficar atentos às condições de funcionamento do transporte público antes de sair de casa.