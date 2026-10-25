O segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), coloca diante das campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro um desafio na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ): mobilizar os 136.113 eleitores que deixaram de votar no primeiro turno, em 4 de outubro. O contingente representa 21,51% dos 632.857 eleitores aptos nas sete cidades. Em uma disputa pela Presidência da República, a capacidade de levar parte desses eleitores às urnas pode influenciar o resultado.

Levantamento com base nos resultados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que Jarinu registrou a maior abstenção proporcional da região, com 24,66%. Dos 26.768 eleitores aptos, 6.600 não votaram. Na outra ponta aparece Louveira, com 20,98% de ausências, o menor índice entre os municípios analisados.

Jundiaí concentrou o maior número absoluto de faltosos: 71.520 pessoas, o equivalente a 21,17% do eleitorado. Em Várzea Paulista, foram 18.127 ausências (21,39%); Campo Limpo Paulista registrou 12.694 (21,36%); Itupeva, 10.817 (22,35%); e Cabreúva, 8.120 (22,29%). Em Louveira, 8.235 eleitores não compareceram, e a abstenção foi de 20,98%.