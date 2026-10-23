A área da Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, passou a ser classificada como Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM). A Lei Municipal nº 10.662, assinada pelo prefeito Gustavo Martinelli em 13 de outubro de 2026, foi publicada na Imprensa Oficial do Município na quarta-feira (21).
A mudança de zoneamento foi proposta pelo vereador Henrique Parra e aprovada pela Câmara Municipal. Dos 19 parlamentares, 15 votaram a favor do projeto, enquanto os outros quatro estavam ausentes na sessão de votação.
A classificação como ZEPAM estabelece condições específicas para o uso e a ocupação do solo, além de impedir a supressão de vegetação em estágio médio ou avançado de regeneração, conforme a legislação aplicável. A medida busca ampliar a proteção ambiental da área onde a associação desenvolve atividades de conservação e recuperação da natureza.
Atuação ambiental há mais de 35 anos
Com mais de 35 anos de atuação em Jundiaí, a Associação Mata Ciliar desenvolve projetos voltados à preservação da biodiversidade, à recuperação de áreas naturais e à educação ambiental.
Entre os resultados apresentados pela entidade estão o plantio de mais de 40 mil árvores nativas e a revitalização de um trecho do Córrego Bonifácio, que atravessa a área da associação e deságua no Rio Jundiaí.
O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres também se destaca, com quase 66 mil atendimentos realizados. Já o Centro de Conservação de Felinos Neotropicais mantém um banco genético de espécies ameaçadas de extinção.
A instituição ainda promove ações de educação ambiental para crianças, jovens e adultos e desenvolve trabalhos com produtores rurais para incentivar práticas mais sustentáveis nas propriedades.
Disputa pela área continua
Apesar da nova classificação ambiental, a situação da área ainda envolve questões jurídicas e administrativas. Segundo as informações divulgadas pela associação, continua em andamento um processo movido pela concessionária do Aeroporto de Jundiaí, que solicita a reintegração de posse do imóvel.
A cessão definitiva da área também depende do Governo do Estado de São Paulo.
Com a mudança no zoneamento, a associação busca ampliar a segurança para a continuidade de suas atividades de conservação, recuperação ambiental e proteção da fauna silvestre na cidade e na região.