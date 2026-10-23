A área da Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, passou a ser classificada como Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM). A Lei Municipal nº 10.662, assinada pelo prefeito Gustavo Martinelli em 13 de outubro de 2026, foi publicada na Imprensa Oficial do Município na quarta-feira (21).

A mudança de zoneamento foi proposta pelo vereador Henrique Parra e aprovada pela Câmara Municipal. Dos 19 parlamentares, 15 votaram a favor do projeto, enquanto os outros quatro estavam ausentes na sessão de votação.

A classificação como ZEPAM estabelece condições específicas para o uso e a ocupação do solo, além de impedir a supressão de vegetação em estágio médio ou avançado de regeneração, conforme a legislação aplicável. A medida busca ampliar a proteção ambiental da área onde a associação desenvolve atividades de conservação e recuperação da natureza.