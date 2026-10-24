Uma recém-nascida foi socorrida por policiais militares após apresentar dificuldades respiratórias em três momentos, na tarde deste sábado (24), no bairro Colônia, em Jundiaí. A equipe realizou manobras de emergência para restabelecer a respiração da bebê e a levou ao Hospital Universitário, onde ela recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

Os policiais patrulhavam a Avenida Dr. Antenor Soares Gandra quando foram abordados por familiares que pediam ajuda para a criança, que estava dentro de um veículo. Ao verificar a situação, a equipe constatou que a recém-nascida apresentava sinais de dificuldade respiratória e iniciou as manobras para desobstruir as vias aéreas.

Após os primeiros procedimentos, a bebê voltou a respirar. Diante da gravidade do quadro, os policiais decidiram transportá-la diretamente ao hospital. Durante o deslocamento, porém, a criança apresentou outros dois episódios de interrupção da respiração, exigindo novas intervenções de emergência.