Um ladrão condenado a oito anos de prisão e procurado pela Justiça por evasão do sistema prisional tentou evitar a captura por guardas municipais do Apoio Tático, neste sábado (24), no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Para tentar se livrar da prisão, ele ofereceu aos agentes a possibilidade de entregar os locais utilizados por traficantes do bairro para armazenar e distribuir drogas. Os guardas, no entanto, cumpriram o mandado de prisão e o conduziram à Central de Flagrantes. Após a apresentação da ocorrência, ele foi reconduzido ao presídio para continuar cumprindo sua pena.

Os GMs Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos faziam patrulhamento pela avenida São Camilo, próximo à chamada 'cracolândia' da região da Ponte São João, São Camilo e Vila Aparecida, quando suspeitaram de um homem que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura.

Ele correu e, inicialmente, saiu do campo de visão dos GMs. No entanto, os guardas fizeram um cerco. Dois deles seguiram de viatura no encalço do suspeito, enquanto os outros dois foram por outra direção. O homem acabou encurralado após se esconder dentro de uma barbearia.