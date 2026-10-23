A Região Metropolitana de Jundiaí registra o maior número de participantes desde o fim da pandemia de covid-19. São cerca de 15 mil inscrições registradas e a pouco mais de duas semanas das provas, marcadas para 8 e 15 de novembro, cursinhos populares intensificam revisões, simulados e exercícios para ajudar os estudantes a conquistar uma vaga na universidade. Para muitos, o desafio é se preparar enquanto conciliam os estudos com o trabalho e as responsabilidades pessoais.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Jundiaí concentra 8.558 inscritos, seguida por Campo Limpo Paulista, com 2.026, Várzea Paulista, com 1.579, Itupeva, com 1.271, Cabreúva, com 939, e Louveira, com 898. Jarinu não aparece na lista porque não recebe aplicação do exame.
Revisões e apoio aos estudantes
Para quem irá enfrentar a maratona de provas, tem como opção as revisões em casa ou nos cursinhos, inclusive os populares. No Cursinho Popular Lélia Gonzalez, da Rede Emancipa, por exemplo, cerca de 35 alunos frequentam as aulas regularmente. Na reta final para o Enem, as revisões se concentram em Ciências Exatas, uma das áreas de maior dificuldade dos estudantes. A preparação também inclui redação e debates sobre temas da atualidade. Nos dias anteriores à prova, haverá plantões de dúvidas, mas sem aulas regulares, para que os alunos também tenham tempo de descansar.
A estratégia, segundo Ana Caroline de Oliveira, representante do cursinho, é oferecer apoio sem aumentar a pressão sobre os estudantes que já acumulam uma carga no dia a dia. "Para nós, é importante que nessas semanas que antecedem os vestibulares, não só o Enem, o cursinho não contribua para 'pilhar' os estudantes e talvez provocar mais ansiedade do que o período já causa", afirma.
Além do conteúdo, os alunos enfrentam dificuldades que afetam a frequência e o ritmo de preparação. Muitos precisam conciliar os estudos com o trabalho e as tarefas domésticas, enquanto outros dependem de transporte para chegar às aulas aos sábados. "Uma boa porção deles também já está inserida no mercado de trabalho, ao longo do ano, vários deixaram de frequentar as aulas porque se viram obrigados a focar no trabalho", explica Ana Caroline. O cursinho conta com cerca de 20 voluntários, entre professores, coordenação e apoio psicossocial.
No Cursinho Professor Chico Poço, cerca de 70 alunos estão matriculados e todos vão prestar o Enem. A preparação inclui revisões dos conteúdos mais cobrados, simulados mensais e plantões diários de dúvidas. O projeto conta com cerca de 60 voluntários e completou 20 anos em 2026. "Organizamos ainda plantões de dúvidas todos os dias, antes do início das aulas, com professores das diferentes disciplinas, que esclarecem dúvidas e resolvem questões com os estudantes", explica Anelize Vergara, presidenta e integrante da coordenação do cursinho. A iniciativa também prepara para vestibulares como Fuvest, Unicamp e Unesp.
O cursinho atende estudantes de escolas públicas e bolsistas integrais de escolas particulares, com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. "São estudantes de baixa renda que enfrentam inúmeros desafios, como conciliar estudo e trabalho, ter dificuldades para pagar a passagem de ônibus e chegar ao cursinho todos os dias e, muitas vezes, não contar com apoio familiar para essa preparação", explica Anelize.
Estudo e trabalho na mesma rotina
Aluno de cursinho desde março, Adriel Almeida da Silva, de 18 anos, se prepara para o Enem e o Provão Paulista. Ele pretende cursar Engenharia Mecânica, mas também sonha em fazer licenciatura em Ciências Sociais para se tornar professor. Para estudar, dedica uma hora e meia por dia, organiza a rotina semanal e faz redações e simulados. "Conciliar os estudos com o trabalho foi uma tarefa complexa. Mas, com prática e dedicação, a preparação vem sendo produtiva", conta.
Apesar da confiança, ele admite o medo de não conseguir a vaga. "Confesso que tenho medo de não conseguir passar. Contudo, os sonhos são grandes e, por isso, pretendo tentar novamente se eu não passar este ano", afirma.
Lei prevê rede municipal de cursinhos populares
Jundiaí aprovou uma lei de autoria da vereadora Mariana Janeiro que cria a Rede Municipal de Cursinhos Populares. A proposta prevê articulação entre cursinhos, universidades e poder público, além de apoio com espaços públicos, materiais didáticos, alimentação e transporte. A iniciativa busca fortalecer a preparação gratuita para o ensino superior. A efetivação das medidas depende da implementação da política pelo poder público.