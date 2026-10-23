A Região Metropolitana de Jundiaí registra o maior número de participantes desde o fim da pandemia de covid-19. São cerca de 15 mil inscrições registradas e a pouco mais de duas semanas das provas, marcadas para 8 e 15 de novembro, cursinhos populares intensificam revisões, simulados e exercícios para ajudar os estudantes a conquistar uma vaga na universidade. Para muitos, o desafio é se preparar enquanto conciliam os estudos com o trabalho e as responsabilidades pessoais.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Jundiaí concentra 8.558 inscritos, seguida por Campo Limpo Paulista, com 2.026, Várzea Paulista, com 1.579, Itupeva, com 1.271, Cabreúva, com 939, e Louveira, com 898. Jarinu não aparece na lista porque não recebe aplicação do exame.

Revisões e apoio aos estudantes