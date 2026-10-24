Um motorista de 49 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (24), após se envolver em um acidente na Rodovia Edgard Máximo Zambotto, em Jarinu. O teste do bafômetro apontou 0,70 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice superior ao limite de 0,34 mg/L considerado para a constatação de crime de trânsito. Ninguém ficou ferido.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares rodoviários foram acionados para atender ao acidente e encontraram um Renault Logan envolvido na colisão. O motorista apresentava sinais de embriaguez, como fala pastosa, odor de álcool e dificuldade para caminhar.

Em depoimento, o condutor afirmou que havia ingerido duas latas de cerveja antes de dirigir. Ele contou que trafegava pela rodovia quando, devido à cerração, não percebeu uma lombada e acabou colidindo na traseira de outro veículo.