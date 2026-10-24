24 de outubro de 2026
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EMBRIAGUEZ

Motorista bate em carro na rodovia de Jarinu e acaba preso

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Um motorista de 49 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (24), após se envolver em um acidente na Rodovia Edgard Máximo Zambotto, em Jarinu. O teste do bafômetro apontou 0,70 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice superior ao limite de 0,34 mg/L considerado para a constatação de crime de trânsito. Ninguém ficou ferido.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares rodoviários foram acionados para atender ao acidente e encontraram um Renault Logan envolvido na colisão. O motorista apresentava sinais de embriaguez, como fala pastosa, odor de álcool e dificuldade para caminhar.

Em depoimento, o condutor afirmou que havia ingerido duas latas de cerveja antes de dirigir. Ele contou que trafegava pela rodovia quando, devido à cerração, não percebeu uma lombada e acabou colidindo na traseira de outro veículo.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local, mas não houve registro de feridos. O motorista foi encaminhado à delegacia, onde recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante.

A autoridade policial arbitrou fiança de R$ 1.621, equivalente a um salário mínimo. O homem alegou não possuir condições financeiras para efetuar o pagamento. Diante disso, foi determinada sua permanência sob custódia, com encaminhamento à audiência de custódia caso a fiança não fosse recolhida.

O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado por meio de inquérito policial.

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