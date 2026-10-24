24 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FURTO NA MADRUGADA

Homem é preso após furtar peças de empresa em Várzea Paulista

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (24), acusado de furtar peças metálicas da empresa Frango Ad'oro, localizada no Jardim das Palmeiras, em Várzea Paulista. O suspeito também é investigado por outros furtos no estabelecimento, incluindo equipamentos do sistema de combate a incêndio, que provocaram prejuízos estimados entre R$ 4,5 mil e R$ 5 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, funcionários da segurança identificaram o homem pelas câmeras de monitoramento, por volta de 0h20, próximo ao almoxarifado. Ao ser abordado pelos vigilantes, ele carregava fios de cobre e uma mochila com peças de alumínio retiradas da área de descarte da empresa.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou na mochila uma lâmina de faca e 8,264 quilos de peças metálicas, avaliadas em R$ 107,43. Apesar de estarem destinadas à reciclagem, os materiais pertenciam à empresa e possuíam valor comercial.

Os vigilantes relataram que o mesmo suspeito teria sido flagrado pelas câmeras em outras três ocasiões, em setembro, furtando fios de cobre e componentes do sistema de incêndio. Os equipamentos teriam sido retirados mediante cortes nas mangueiras, comprometendo a segurança do estabelecimento.

O homem, que já possui outros registros policiais, preferiu permanecer em silêncio na delegacia. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante por furto durante o repouso noturno, não arbitrou fiança e solicitou à Justiça a conversão da prisão em preventiva. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários