Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (24), acusado de furtar peças metálicas da empresa Frango Ad'oro, localizada no Jardim das Palmeiras, em Várzea Paulista. O suspeito também é investigado por outros furtos no estabelecimento, incluindo equipamentos do sistema de combate a incêndio, que provocaram prejuízos estimados entre R$ 4,5 mil e R$ 5 mil.
Segundo o boletim de ocorrência, funcionários da segurança identificaram o homem pelas câmeras de monitoramento, por volta de 0h20, próximo ao almoxarifado. Ao ser abordado pelos vigilantes, ele carregava fios de cobre e uma mochila com peças de alumínio retiradas da área de descarte da empresa.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou na mochila uma lâmina de faca e 8,264 quilos de peças metálicas, avaliadas em R$ 107,43. Apesar de estarem destinadas à reciclagem, os materiais pertenciam à empresa e possuíam valor comercial.
Os vigilantes relataram que o mesmo suspeito teria sido flagrado pelas câmeras em outras três ocasiões, em setembro, furtando fios de cobre e componentes do sistema de incêndio. Os equipamentos teriam sido retirados mediante cortes nas mangueiras, comprometendo a segurança do estabelecimento.
O homem, que já possui outros registros policiais, preferiu permanecer em silêncio na delegacia. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante por furto durante o repouso noturno, não arbitrou fiança e solicitou à Justiça a conversão da prisão em preventiva. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.