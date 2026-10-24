Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (24), acusado de furtar peças metálicas da empresa Frango Ad'oro, localizada no Jardim das Palmeiras, em Várzea Paulista. O suspeito também é investigado por outros furtos no estabelecimento, incluindo equipamentos do sistema de combate a incêndio, que provocaram prejuízos estimados entre R$ 4,5 mil e R$ 5 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, funcionários da segurança identificaram o homem pelas câmeras de monitoramento, por volta de 0h20, próximo ao almoxarifado. Ao ser abordado pelos vigilantes, ele carregava fios de cobre e uma mochila com peças de alumínio retiradas da área de descarte da empresa.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou na mochila uma lâmina de faca e 8,264 quilos de peças metálicas, avaliadas em R$ 107,43. Apesar de estarem destinadas à reciclagem, os materiais pertenciam à empresa e possuíam valor comercial.