Uma mulher de 35 anos foi encontrada morta dentro de um quarto de hotel no Centro de Jundiaí, na tarde desta sexta-feira (23). Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, havia indícios de violência. Um homem que havia dado entrada no estabelecimento com ela na noite desta quinta-feira (22) é investigado.

De acordo com a apuração, quando o casal chegou ao hotel, não foram percebidos sinais de conflito entre os dois. Horas depois, o homem deixou o local sem a mulher.

Na tarde desta sexta-feira, ao término do período de hospedagem, funcionários do hotel estranharam a situação e tentaram entrar em contato com a hóspede. Como ela não respondia, eles utilizaram uma chave reserva para acessar o quarto e encontraram a mulher despida.