Uma mulher de 35 anos foi encontrada morta dentro de um quarto de hotel no Centro de Jundiaí, na tarde desta sexta-feira (23). Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, havia indícios de violência. Um homem que havia dado entrada no estabelecimento com ela na noite desta quinta-feira (22) é investigado.
De acordo com a apuração, quando o casal chegou ao hotel, não foram percebidos sinais de conflito entre os dois. Horas depois, o homem deixou o local sem a mulher.
Na tarde desta sexta-feira, ao término do período de hospedagem, funcionários do hotel estranharam a situação e tentaram entrar em contato com a hóspede. Como ela não respondia, eles utilizaram uma chave reserva para acessar o quarto e encontraram a mulher despida.
Os funcionários acionaram a Guarda Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
No local, os guardas municipais Moacir, Lemes e Dias, da equipe de Tático Motos, encontraram a vítima já morta, com um fio enrolado no pescoço.
Ainda segundo a apuração, a mulher apresentava fratura no nariz e sangramento intenso. Também foram encontrados vestígios de drogas nas proximidades do corpo.
O caso foi registrado na delegacia e será investigado pela Polícia Civil.
TRÊS CASOS
Se o caso for confirmado como feminicídio, este será o terceiro caso de homicídio em Jundiaí em menos de uma semana. Os outros dois ocorreram no último domingo, quando um morador de rua foi assassinado com um golpe de estilete na Vila Arens, e um homem foi morto em um barraco em área de cracolândia no Jardim São Camilo.