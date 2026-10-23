Um condutor de motocicleta sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sofreu um acidente ao tentar fugir de uma equipe da Guarda Municipal, no bairro Jardim Marchetti, em Campo Limpo Paulista. Ele sofreu ferimentos. A motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2021. Preso em flagrante, o homem pagou fiança equivalente a um salário mínimo e foi liberado.

Segundo a Guarda Municipal, a equipe realizava patrulhamento preventivo pela rua Fausto Bettini, com os sinais luminosos da viatura acionados, quando avistou o motociclista realizando manobras perigosas.

Ao se aproximarem para a abordagem, os agentes emitiram sinais sonoros de parada, mas o condutor não obedeceu e fugiu em alta velocidade, realizando ultrapassagens arriscadas e desrespeitando a sinalização de trânsito.