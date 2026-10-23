Dois homens foram presos em flagrante na noite de quinta-feira (22), suspeitos de roubar dois estudantes que haviam acabado de sair da Faculdade de Tecnologia (Fatec), em Jundiaí. A abordagem policial ocorreu dentro de um trem na estação de Campo Limpo Paulista, após equipes do 49º Batalhão rastrearem os celulares das vítimas e monitorarem o deslocamento dos criminosos.
O roubo aconteceu por volta das 22h15, nas proximidades do Mercadão, em Jundiaí. Os estudantes foram abordados mediante grave ameaça, sendo que os bandidos empunhavam o que seri uma pistola prateada. Após o crime, os ladrões embarcaram em um trem com destino a São Paulo.
Acionadas, equipes da PM entraram em contato com as vítimas e iniciaram o rastreamento dos aparelhos roubados. A localização dos celulares indicou a região da estação ferroviária de Várzea Paulista, sinalizando que os criminosos poderiam continuar a bordo do trem.
Ao mesmo tempo, o setor de monitoramento acompanhou as imagens das câmeras de segurança em tempo real e repassou informações às equipes policiais, que organizaram a abordagem na estação de Campo Limpo Paulista. Com a chegada do trem, os agentes entraram nos vagões e localizaram dois suspeitos no primeiro vagão, com base nas características físicas informadas pelas vítimas, incluindo uma tatuagem.
Durante a abordagem, eles apresentaram versões contraditórias e demonstraram nervosismo. Os policiais solicitaram que uma mochila, cuja propriedade era negada pelos abordados, fosse aberta. Dentro dela, foram encontrados os dois celulares roubados, um simulacro de arma de fogo e roupas que, conforme a ocorrência, foram utilizadas pelos suspeitos e trocadas após o crime para dificultar a identificação.
Diante dos objetos encontrados, os homens confessaram a participação no roubo. A delegada de plantão ratificou a prisão em flagrante por roubo.
Os aparelhos recuperados - um iPhone e um Samsung Galaxy - foram devolvidos às vítimas.