Dois homens foram presos em flagrante na noite de quinta-feira (22), suspeitos de roubar dois estudantes que haviam acabado de sair da Faculdade de Tecnologia (Fatec), em Jundiaí. A abordagem policial ocorreu dentro de um trem na estação de Campo Limpo Paulista, após equipes do 49º Batalhão rastrearem os celulares das vítimas e monitorarem o deslocamento dos criminosos.

O roubo aconteceu por volta das 22h15, nas proximidades do Mercadão, em Jundiaí. Os estudantes foram abordados mediante grave ameaça, sendo que os bandidos empunhavam o que seri uma pistola prateada. Após o crime, os ladrões embarcaram em um trem com destino a São Paulo.

Acionadas, equipes da PM entraram em contato com as vítimas e iniciaram o rastreamento dos aparelhos roubados. A localização dos celulares indicou a região da estação ferroviária de Várzea Paulista, sinalizando que os criminosos poderiam continuar a bordo do trem.