A inclusão da educação política no currículo obrigatório das escolas brasileiras começa a avançar na regulamentação, mas também reacende o debate sobre o papel da escola na formação cidadã. A medida, prevista na Lei nº 15.468, sancionada em julho deste ano, ganhou novo impulso no dia 8 de outubro, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério da Educação (MEC) firmaram um compromisso para definir diretrizes e apoiar a implementação do conteúdo em todo o país.

O tema divide opiniões sobre como ensinar democracia, direitos e deveres sem transformar a sala de aula em espaço de disputa partidária. Em Jundiaí e região, os entrevistados pelo Jornal de Jundiaí apontam diferentes preocupações, que vão do fortalecimento da participação popular ao risco de influência ideológica no ensino.



Legislação

A nova legislação alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para incluir a educação política e os direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica. O texto prevê que o conteúdo seja trabalhado no âmbito do estudo da realidade social e política, sem determinar, por si só, a criação de uma disciplina isolada.