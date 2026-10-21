Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão ajudaram uma gestante em trabalho de parto a chegar ao hospital em segurança, na manhã desta quarta-feira (21), em Jundiaí.

O trânsito estava intenso no momento da ocorrência. Os soldados Donizete, William Campos e Zevoli faziam patrulhamento pela avenida Luiz Zorzetti quando foram abordados pelo irmão da gestante, que informou que ela estava em trabalho de parto dentro do carro e pediu ajuda para chegar rapidamente ao hospital.

Com os sinais sonoros e luminosos da viatura acionados, os policiais abriram caminho pelo trânsito e escoltaram o veículo até o hospital, na região central de Jundiaí.