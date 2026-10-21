21 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
É UMA MENINA!

PMs escoltam carro com gestante em trabalho de parto em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
A mamãe e a recém-nascida passam bem
A mamãe e a recém-nascida passam bem

Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão ajudaram uma gestante em trabalho de parto a chegar ao hospital em segurança, na manhã desta quarta-feira (21), em Jundiaí.

O trânsito estava intenso no momento da ocorrência. Os soldados Donizete, William Campos e Zevoli faziam patrulhamento pela avenida Luiz Zorzetti quando foram abordados pelo irmão da gestante, que informou que ela estava em trabalho de parto dentro do carro e pediu ajuda para chegar rapidamente ao hospital.

Com os sinais sonoros e luminosos da viatura acionados, os policiais abriram caminho pelo trânsito e escoltaram o veículo até o hospital, na região central de Jundiaí.

A gestante foi recebida pela equipe médica, que realizou o parto.

A mamãe e a recém-nascida passam bem.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários