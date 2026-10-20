No próximo dia 24 de outubro, o Maxi Shopping Jundiaí completa 37 anos de história e, para comemorar, a Orquestra Filarmônica de Jundiaí fará uma apresentação especial no centro comercial. O espetáculo gratuito será às 18h30, com a Praça das Carpas como cenário.
Com quase quatro décadas junto a gerações, reunindo pessoas, celebrando conquistas e transformando dias comuns em lembranças especiais, o Maxi Shopping vai festejar com a música como grande protagonista.
A orquestra
O sonho cultivado durante quase duas décadas pelo maestro Misael Simões ganhou vida com a criação da Orquestra Filarmônica de Jundiaí no dia 19 de dezembro de 2019. A formação inicial contava com 25 músicos.
Desde então, a OFJ vem construindo uma trajetória marcada pela diversidade artística e pelo propósito de aproximar a música de concerto de diferentes públicos. Sob a regência e direção artística de Misael Simões, apresenta um repertório que transita entre a música clássica, a música popular e grandes trilhas do cinema e da televisão, com concertos temáticos inspirados em universos como Marvel, Disney, Harry Potter, O Senhor dos Anéis e Jurassic Park, além de programas dedicados ao cinema, ao rock e a outros estilos musicais.