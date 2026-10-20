No próximo dia 24 de outubro, o Maxi Shopping Jundiaí completa 37 anos de história e, para comemorar, a Orquestra Filarmônica de Jundiaí fará uma apresentação especial no centro comercial. O espetáculo gratuito será às 18h30, com a Praça das Carpas como cenário.

Com quase quatro décadas junto a gerações, reunindo pessoas, celebrando conquistas e transformando dias comuns em lembranças especiais, o Maxi Shopping vai festejar com a música como grande protagonista.

A orquestra