A superintendência do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), de Jundiaí, terá troca de comando. Fernando Ramos, que havia assumido o posto em novembro de 2025, deixa o cargo, e Kely Schettini, então diretora de operações, assume como superintendente interina, por escolha da Assembleia Geral Estatutária da instituição.
De acordo com o HSV, Kely já acompanhava de perto os processos e as estratégias do hospital. Sua atuação à frente da superintendência dará continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo do último ano, com foco na manutenção dos serviços, no avanço dos projetos e no fortalecimento da gestão. A profissional possui experiência na área da saúde, tendo atuado como diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Sorocaba, estrutura administrativa vinculada à Secretaria da Saúde do Governo de São Paulo, e diretora geral do Hospital Geral de Carapicuíba e do AME Sorocaba.
Fernando Ramos permanecerá colaborando com o HSV durante a transição, especialmente na conclusão de projetos, como o planejamento estratégico da unidade, além de sua participação na Comissão de Transparência da instituição.
O presidente do Hospital, Denílson Cardoso de Sá, destaca a contribuição do executivo e ressalta a importância da continuidade do trabalho institucional. “A atuação do Fernando somou esforços à trajetória do hospital, contribuindo para o aprimoramento dos processos e o fortalecimento das práticas de gestão. A instituição agradece por sua dedicação e pelas contribuições ao longo desse período e deseja sucesso em sua nova jornada profissional”, afirma Denílson.
Em sua despedida, Fernando destaca a importância das experiências e relações construídas ao longo desse período. “Todo ciclo profissional representa uma oportunidade de aprendizado, contribuição e transformação. Encerro esta etapa com gratidão pelas experiências vividas, pelas relações construídas e, principalmente, pelas pessoas com quem tive a oportunidade de trabalhar. Acredito que os resultados de uma gestão não se resumem aos indicadores, mas também ao legado deixado nas organizações e nas equipes. Reafirmo meu compromisso com a inovação, a excelência na gestão e o desenvolvimento das organizações de saúde, dando continuidade à minha trajetória profissional com entusiasmo e disposição para novos desafios.”
O HSV informa ainda que dá continuidade dos serviços, à sustentabilidade da instituição e o desenvolvimento de iniciativas que fortaleçam a gestão e contribuam para uma assistência qualificada à população de Jundiaí e região.