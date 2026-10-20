A superintendência do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), de Jundiaí, terá troca de comando. Fernando Ramos, que havia assumido o posto em novembro de 2025, deixa o cargo, e Kely Schettini, então diretora de operações, assume como superintendente interina, por escolha da Assembleia Geral Estatutária da instituição.

De acordo com o HSV, Kely já acompanhava de perto os processos e as estratégias do hospital. Sua atuação à frente da superintendência dará continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo do último ano, com foco na manutenção dos serviços, no avanço dos projetos e no fortalecimento da gestão. A profissional possui experiência na área da saúde, tendo atuado como diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Sorocaba, estrutura administrativa vinculada à Secretaria da Saúde do Governo de São Paulo, e diretora geral do Hospital Geral de Carapicuíba e do AME Sorocaba.