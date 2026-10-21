A Roda Rico realiza, nos dias 24, 25 e 31 de outubro e 1º e 2 de novembro, a quarta edição do evento Noites do Espanto, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. A programação gratuita na área comum acontece das 18h15 às 21h e inclui shows, concurso de fantasias, personagens temáticos e experiências inspiradas no Halloween.
Com o tema de uma cidade dominada pelo caos e pelo medo, o evento transforma o espaço em um cenário de terror, com moradores fictícios e criaturas sombrias. A abertura está prevista para as 18h30, na tenda de eventos, com efeitos de luz e som.
Entre as principais atrações está o Beco do Expurgo, um percurso de terror ao ar livre com mais de 150 metros quadrados, composto por vielas e um trecho cenográfico de esgoto. A experiência acontece das 18h40 às 20h50, com entrada gratuita. A atração não é recomendada para menores de 10 anos nem para pessoas com problemas cardíacos. Visitantes de 10 a 13 anos só podem participar acompanhados de um adulto responsável.
A programação também inclui apresentações musicais, sorteios de brindes e o concurso de fantasias, que terá premiações da Roda Rico e kits de maquiagem. Para participar, é necessário realizar a inscrição na bilheteria e retirar uma ficha. Fantasias com máscaras que cubram totalmente o rosto não serão permitidas.
Música, maquiagem e atividades interativas
Após a abertura, a Banda Elísios se apresenta com músicas inspiradas em animes, desenhos e séries japonesas, em um repertório que reúne referências das décadas de 1980 e 1990.
Os visitantes também poderão fazer maquiagens temáticas com a Colormake Cosméticos, a partir das 17h, pelo valor de R$ 17,99. Outra opção é uma oficina de personalização de velas promovida em parceria com a JEITO, no Café da Roda. A atividade dura de 30 a 40 minutos, custa R$ 39,90 e permite que cada participante leve a vela produzida.
Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, o evento recebe ainda o Caminhão Assombrado de Fanta. Em grupos de até quatro pessoas, os participantes enfrentam enigmas, desafios e personagens assustadores em uma missão para salvar uma fábrica fictícia invadida por monstros.
Passeio na roda-gigante tem ingresso pago
Além das atrações gratuitas, o público poderá participar de uma experiência temática na roda-gigante de 91 metros de altura. Durante o passeio, a Cabine do Espanto terá músicas de Halloween criadas pelo personagem DJ Kaos.
Os ingressos para a roda-gigante custam a partir de R$ 39,99 e podem ser adquiridos na bilheteria ou pela Ticketmaster. Quem comprar o ingresso terá acesso prioritário ao Beco do Expurgo.
A organização informa que a programação poderá sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de chuva, as atividades serão transferidas para a tenda localizada na Praça de Eventos.