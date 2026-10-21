A Roda Rico realiza, nos dias 24, 25 e 31 de outubro e 1º e 2 de novembro, a quarta edição do evento Noites do Espanto, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. A programação gratuita na área comum acontece das 18h15 às 21h e inclui shows, concurso de fantasias, personagens temáticos e experiências inspiradas no Halloween.

Com o tema de uma cidade dominada pelo caos e pelo medo, o evento transforma o espaço em um cenário de terror, com moradores fictícios e criaturas sombrias. A abertura está prevista para as 18h30, na tenda de eventos, com efeitos de luz e som.

Entre as principais atrações está o Beco do Expurgo, um percurso de terror ao ar livre com mais de 150 metros quadrados, composto por vielas e um trecho cenográfico de esgoto. A experiência acontece das 18h40 às 20h50, com entrada gratuita. A atração não é recomendada para menores de 10 anos nem para pessoas com problemas cardíacos. Visitantes de 10 a 13 anos só podem participar acompanhados de um adulto responsável.