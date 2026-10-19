Os eleitores de Jundiaí não terão mudanças nos locais de votação, segundo informações enviadas pelos chefes dos três cartórios eleitorais do município. A confirmação foi feita por Vasco José Monteiro, da 65ª Zona Eleitoral; Gisele Takakuwa, da 281ª; e Janessa Papatella, da 424ª.
Monteiro informou que também não há alterações previstas para Itupeva, município atendido pela 65ª Zona Eleitoral. Segundo ele, mudanças de locais de votação são comuns e podem ocorrer por motivos como problemas estruturais, falta de energia elétrica, intempéries e situações que comprometam a acessibilidade.
O chefe de cartório destacou que, no Estado de São Paulo, 982 seções eleitorais deverão mudar de lugar, número inferior a 1% do total. Apesar disso, até o momento, não há previsão de alterações para os eleitores de Jundiaí e Itupeva.
Gisele Takakuwa confirmou que não houve mudanças na área da 281ª Zona Eleitoral. Janessa Papatella também informou que não foram registradas alterações de locais ou seções na 424ª Zona Eleitoral.
ORIENTAÇÕES AO ELEITOR
No domingo (25), dia do segundo turno das eleições, a votação será das 8h às 17h. Os eleitores devem comparecer à seção eleitoral habitual, levando documento oficial com foto e, se quiserem, a “colinha” em papel com os números dos candidatos. É permitido manifestar individualmente e de forma silenciosa a preferência política, com camisetas, broches e adesivos. Já celulares, câmeras e outros equipamentos que permitam registrar o voto devem ser deixados com os mesários antes de entrar na cabine. Também são proibidos a boca de urna e o pedido de votos no dia da eleição.
Para evitar contratempo, o eleitor deve conferir o endereço exato da votaão e da seção eleitoral.