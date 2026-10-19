Os eleitores de Jundiaí não terão mudanças nos locais de votação, segundo informações enviadas pelos chefes dos três cartórios eleitorais do município. A confirmação foi feita por Vasco José Monteiro, da 65ª Zona Eleitoral; Gisele Takakuwa, da 281ª; e Janessa Papatella, da 424ª.

Monteiro informou que também não há alterações previstas para Itupeva, município atendido pela 65ª Zona Eleitoral. Segundo ele, mudanças de locais de votação são comuns e podem ocorrer por motivos como problemas estruturais, falta de energia elétrica, intempéries e situações que comprometam a acessibilidade.

O chefe de cartório destacou que, no Estado de São Paulo, 982 seções eleitorais deverão mudar de lugar, número inferior a 1% do total. Apesar disso, até o momento, não há previsão de alterações para os eleitores de Jundiaí e Itupeva.