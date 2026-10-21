O violista Gabriel Marin e a pianista Ana Flávia Frazão se apresentam neste sábado (24), às 11h, no Teatro Polytheama, em Jundiaí. O recital reúne obras de compositores brasileiros e europeus e integra a programação promovida pela Sociedade Jundiaiense de Cultura Artística (SJCA).
Os músicos lançaram recentemente o álbum Impressions, pela Azul Music, no qual exploram o repertório para viola e piano. O trabalho reúne diferentes estilos musicais, passando pelo romantismo europeu e pela música brasileira.
Para o recital, o duo preparou um programa que começa com as Três Romances, de Clara Schumann, originalmente compostas para violino e piano e apresentadas em uma transcrição para viola.
Na sequência, o público poderá conferir obras dos compositores brasileiros Henrique de Curitiba e Radamés Gnattali, que apresentam diferentes sonoridades e características da música nacional.
O encerramento será com a Sonata para Viola e Piano, Op. 11 nº 4, de Paul Hindemith. A composição explora a expressividade e as possibilidades técnicas da viola em diálogo com o piano.
A apresentação destaca a formação camerística dos instrumentos e a trajetória dos dois músicos, que desenvolvem um trabalho dedicado à interpretação do repertório para viola e piano.
Serviço
Recital de Gabriel Marin e Ana Flávia Frazão
Data: sábado, 24 de outubro
Horário: às 11h
Local: Teatro Polytheama
Endereço: Rua Barão de Jundiaí, 176, Centro, Jundiaí (SP)
Ingressos: disponíveis pelo Sympla.
A entrada é gratuita para associados da Sociedade Jundiaiense de Cultura Artística (SJCA), mediante consulta à lista de associados na bilheteria do teatro no dia do concerto.
Realização: Sociedade Jundiaiense de Cultura Artística (SJCA).