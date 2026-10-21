O violista Gabriel Marin e a pianista Ana Flávia Frazão se apresentam neste sábado (24), às 11h, no Teatro Polytheama, em Jundiaí. O recital reúne obras de compositores brasileiros e europeus e integra a programação promovida pela Sociedade Jundiaiense de Cultura Artística (SJCA).

Os músicos lançaram recentemente o álbum Impressions, pela Azul Music, no qual exploram o repertório para viola e piano. O trabalho reúne diferentes estilos musicais, passando pelo romantismo europeu e pela música brasileira.

Para o recital, o duo preparou um programa que começa com as Três Romances, de Clara Schumann, originalmente compostas para violino e piano e apresentadas em uma transcrição para viola.