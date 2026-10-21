A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde realiza, no próximo sábado (24), mais um dia de multivacinação no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Piso G3 do Maxi Shopping. O atendimento será das 10h às 18h.

A população poderá atualizar a carteira de vacinação no Maxi Shopping, em Jundiaí, com doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação para crianças, adolescentes, adultos e idosos. A ação disponibilizará imunizantes contra diferentes doenças, incluindo sarampo, poliomielite, febre amarela e varicela.

Entre as vacinas oferecidas estão Hepatite B, pentavalente, pneumocócicas 10 e 20, poliomielite e febre amarela. Também será disponibilizada a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), responsável por casos de bronquiolite em bebês, destinada a gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.