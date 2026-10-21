A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde realiza, no próximo sábado (24), mais um dia de multivacinação no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Piso G3 do Maxi Shopping. O atendimento será das 10h às 18h.
A população poderá atualizar a carteira de vacinação no Maxi Shopping, em Jundiaí, com doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação para crianças, adolescentes, adultos e idosos. A ação disponibilizará imunizantes contra diferentes doenças, incluindo sarampo, poliomielite, febre amarela e varicela.
Entre as vacinas oferecidas estão Hepatite B, pentavalente, pneumocócicas 10 e 20, poliomielite e febre amarela. Também será disponibilizada a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), responsável por casos de bronquiolite em bebês, destinada a gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.
Um dos destaques da ação é a vacinação contra o sarampo. Segundo as informações divulgadas, o estado de São Paulo registrou mais de 40 casos confirmados da doença em 2026. Jundiaí não registra casos desde 2019.
O esquema de vacinação contra o sarampo segue as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação. A primeira dose da vacina tríplice viral é aplicada aos 12 meses de idade, e a segunda, aos 15 meses, preferencialmente com a vacina tetraviral.
Para pessoas de 5 a 29 anos, são necessárias duas doses comprovadas da tríplice viral. Na faixa etária de 30 a 59 anos, é exigida uma dose comprovada. Já para os profissionais de saúde, a recomendação é de duas doses, independentemente da idade.
Para receber as vacinas, é necessário apresentar documento de identidade com CPF, para registro no sistema do Ministério da Saúde. No caso das crianças, também é preciso levar a carteirinha de vacinação.
Onde se vacinar
O atendimento será realizado no Maxi Shopping, localizado na Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6000, na Vila Rio Branco, em Jundiaí.
Além da ação no shopping, os imunizantes estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, conforme os horários de funcionamento das respectivas salas de vacinação.