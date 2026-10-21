Eu e minha esposa decidimos hoje ir até a feira comer um pastel. Chegamos à primeira barraca, em uma das extremidades da feira, mas ela já estava fechada. Então, decidimos atravessar a feira até a outra barraca. Enquanto caminhávamos, olhei para o outro lado e vi um rapaz empurrando um carrinho de supermercado, aparentemente em situação de rua, junto com algumas pessoas que pegavam frutas de uma barraca que havia disponibilizado os alimentos para elas.

De repente, me deparei com ele. Foi uma experiência traumática. Ele tinha acabado de me assaltar. É um absurdo isso! A polícia fez todo um trabalho enorme para prendê-lo e, menos de dois dias depois, eu o encontro na feira. Ele me viu, me reconheceu e saiu andando. E a minha esposa, meu Deus, ficou muito nervosa ao vê-lo novamente. Ficou tremendo por causa do trauma que passamos (eles foram ameaçados de morte e obrigados a abaixarem a cabeça) e agora se deparou com ele também na feira. Foi um trabalho enorme da polícia para, depois, a gente passar por essa situação.

Eu não sei, né? A gente não pode julgar a situação de ninguém por estar recebendo alimentos, mas ele fez o que fez e hoje estava lá, de chinelinho, andando pela feira, enquanto somos nós que ficamos com o estresse e o trauma. No final das contas, desistimos do pastel e fomos embora. Porque não tem condição de passar por isso. É uma situação muito incômoda.