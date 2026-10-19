Um capotamento na marginal da Rodovia Anhanguera, em Jundiaí, provocou lentidão no trânsito e foi seguido por outro acidente, envolvendo um carro e uma motocicleta, na pista principal da rodovia.

Segundo as informações apuradas, a lentidão causada pelo capotamento antecedeu a colisão entre a moto e um carro. O motociclista atingiu a traseira do veículo e ficou gravemente ferido.

O atendimento mobilizou equipes de resgate, incluindo o suporte avançado de Jundiaí e uma Unidade de Suporte Intermediário (USI) da concessionária Motiva.