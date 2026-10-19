19 de outubro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Capotamento e colisão entre carro e moto deixam trânsito lento

Por Redação | Pop Tv
| Tempo de leitura: 1 min
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Um capotamento na marginal da Rodovia Anhanguera, em Jundiaí, provocou lentidão no trânsito e foi seguido por outro acidente, envolvendo um carro e uma motocicleta, na pista principal da rodovia
Um capotamento na marginal da Rodovia Anhanguera, em Jundiaí, provocou lentidão no trânsito e foi seguido por outro acidente, envolvendo um carro e uma motocicleta, na pista principal da rodovia

Um capotamento na marginal da Rodovia Anhanguera, em Jundiaí, provocou lentidão no trânsito e foi seguido por outro acidente, envolvendo um carro e uma motocicleta, na pista principal da rodovia.

Segundo as informações apuradas, a lentidão causada pelo capotamento antecedeu a colisão entre a moto e um carro. O motociclista atingiu a traseira do veículo e ficou gravemente ferido.

O atendimento mobilizou equipes de resgate, incluindo o suporte avançado de Jundiaí e uma Unidade de Suporte Intermediário (USI) da concessionária Motiva.

Também houve uma tentativa de acionamento do helicóptero Águia, da Polícia Militar, para auxiliar no atendimento à ocorrência. No entanto, não foi possível realizar o pouso da aeronave.

Os acidentes provocaram reflexos no fluxo de veículos na região, com lentidão na rodovia.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.

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