21 de outubro de 2026
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Acostumado com a cadeia, ladrão é preso de novo em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi preso após os gurdas desconfiarem de sua iniciativa repentina
Ele foi preso após os gurdas desconfiarem de sua iniciativa repentina

Um homem com vários registros policiais por diversos tipos de crimes em sua 'carreira', e que estava sendo procurado pela Justiça por furto, foi capturado nesta terça-feira (20), em Jundiaí, por guardas municipais de Apoio Tático.

Os GMs Zarantonello, Fialho, Abreu e Deivitti faziam patrulhamento pela Rodovia Geraldo Dias, nas proximidades de um ponto de tráfico de drogas no Jardim Vista Alegre, quando avistaram um homem aparentemente em situação de rua que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Ele atravessou a pista rapidamente, o que chamou a atenção dos guardas.

Diante da atitude, os agentes decidiram abordá-lo. Durante a consulta aos dados pessoais, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto por furto.

O homem foi conduzido à delegacia, onde o mandado foi cumprido. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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