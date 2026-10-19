O parque fabril de Jundiaí da Sigvaris Group, empresa que desenvolve soluções que auxiliam no tratamento de doenças circulatórias, recebeu investimentos de R$ 50 milhões, a fim de aumentar a capacidade produtiva e otimizar o fluxo operacional da unidade paulista, reforçando a atuação da companhia no Brasil, onde opera há 45 anos. A inauguração da ampliação aconteceu na última terça (13).
Durante a etapa de obras, a iniciativa impulsionou a economia local com postos de trabalho temporários, diretos e indiretos. Com a nova estrutura em operação, a contratação de profissionais para a linha de produção ocorrerá de forma gradual, alinhada à demanda do mercado.
"O investimento reflete a nossa confiança em Jundiaí, uma cidade estratégica para o nosso crescimento. Encontramos no município uma base sólida, infraestrutura de qualidade e um ambiente favorável para os negócios", afirmou Celso Cintra, CEO South America da Sigvaris Group, durante o evento realizado na sede da companhia.
Presente há 22 anos no polo industrial de Jundiaí e com 162 anos de atuação global, a marca celebrou a inauguração em uma cerimônia interna. O evento reuniu colaboradores e contou com a presença do CEO Global, Suk-Woo Ha, de Manuel Ganzoni, representante do Board e acionista, além da diretoria executiva da empresa.