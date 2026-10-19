O parque fabril de Jundiaí da Sigvaris Group, empresa que desenvolve soluções que auxiliam no tratamento de doenças circulatórias, recebeu investimentos de R$ 50 milhões, a fim de aumentar a capacidade produtiva e otimizar o fluxo operacional da unidade paulista, reforçando a atuação da companhia no Brasil, onde opera há 45 anos. A inauguração da ampliação aconteceu na última terça (13).

Durante a etapa de obras, a iniciativa impulsionou a economia local com postos de trabalho temporários, diretos e indiretos. Com a nova estrutura em operação, a contratação de profissionais para a linha de produção ocorrerá de forma gradual, alinhada à demanda do mercado.